Μπλεξίματα για τον προπονητή της Γιαγκελόνια: «Έστελνε μηνύματα σε διαιτητές, μπορεί να χάσει την δουλειά του»
«Σκάνδαλο» έχει ξεσπάσει στο πρωτάθλημα Πολωνίας, με πρωταγωνιστή τον Άντριαν Σιεμιένιετς, προπονητή της προσεχούς αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Europa League, Γιαγκελόνια.
Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από τη χώρα, ο 34χρονος κινδυνεύει να χάσει την δουλειά του, αφού έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας αποκαλύψεις πως έστελνε μηνύματα σε διαιτητές!
Πιο συγκεκριμένα και με βάση κείμενο του sportowefakty, ο Σιεμιένιετς φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τους ρέφερι του αγώνα της ομάδας του με τη Κατοβίτσε, προκειμένου εκείνοι να... προειδοποιήσουν κάποιους ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν στο όριο καρτών, πριν τους τιμωρήσουν.
Σύμφωνα με το εν λόγω μέσο, ο τεχνικός της Γιαγκελόνια πρόκειται να βρεθεί ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής, ενώ σε δηλώσεις του παραδέχθηκε πως έστειλε όντως μηνύματα, όμως χαρακτήρισε αυτή του την ενέργεια λανθασμένη.
«Γνωρίζω ότι η αποστολή αυτού του μηνύματος ήταν απλώς περιττή και αποτέλεσε λάθος. Δεν είχα κακές προθέσεις, όμως ο τρόπος επικοινωνίας που επέλεξα δεν ήταν απαραίτητος».
🚨 👀 JEST KOMENTARZ - Adrian Siemieniec tuż przed meczem z Wisłą Kraków został zapytany o swoje wiadomości wysyłane do sędziego!— Newsy.Sportu (@Newsy_Sportu) September 11, 2026
🗣 "Mam świadomość tego, że wysyłanie tych wiadomości było niepotrzebne. Był to błąd. Oczywiście nie miałem żadnych złych intencji, ale sposób… pic.twitter.com/6lbNNolNmf
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