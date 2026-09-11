Η αποστολή του Ηρακλή για την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον Ατρόμητο στον Βόλο (12/9, 21:00).

Ο Ηρακλής ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ατρόμητο, η οποία θα γίνει στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, από τη στιγμή που το Καυτανζόγλειο Στάδιο δεν είναι έτοιμο να φιλοξενήσει αγώνα.

Ο Βάλτερ Ματσάρι δεν μπορεί να υπολογίζει τους Μπαρσένας, ο οποίος έκανε αρθροσκόπηση, ενώ εκτός παραμένει και ο ανέτοιμος Χρομάντα.

Από την άλλη στην αποστολή επιστρέφει ο Βίτορ Μιρ, ο οποίος είχε αποβληθεί κόντρα στον Βόλο Elabet.

Η αποστολή του Ηρακλή

Αθανασιάδης, Τσιντώτας, Καρακασίδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Τσάκλα, Λαουρίτσεν, Νανού, Σόρια, Μουνιόθ, Μιρ, Νίζετ, Κράιντς, Σουρλής, Καϊμπουέ, Ραντόγια, Αναστασιάδης, Ίβι Λόπεθ, Μορένο, Κόλιτς, Μάρκες, Κούστα.