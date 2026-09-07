Ο Ηρακλής με το «διπλό» στην Τρίπολη πανηγύρισε νίκη σε επίπεδο Super League έπειτα από 3.424 ημέρες.

Η πρώτη νίκη του Ηρακλή μετά την επιστροφή του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ύστερα από εννέα χρόνια, είναι γεγονός. Ο Γηραιός επικράτησε του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη με 2-0 και έφτασε τους τέσσερις βαθμούς έπειτα από τρεις αγωνιστικές. Πότε, όμως, ήταν η τελευταία φορά που οι Θεσσαλονικείς πανηγύρισαν τρίποντο σε επίπεδο Super League;

Πρέπει να γυρίσουμε το ημερολόγιο πίσω εννέα χρόνια, τέσσερις μήνες και 15 ημέρες ή, με άλλα λόγια, 3.424 ημέρες! Ήταν 23 Απριλίου 2017, όταν ο Ηρακλής του Σάββα Παντελίδη υποδέχτηκε τον Παναιτωλικό του Μάκη Χάβου στο Καυτανζόγλειο, για την 29η και προτελευταία αγωνιστική της Super League, με τους Κυανόλευκους να επικρατούν του Τίτορμου με 2-1, κάνοντας την ανατροπή.

Οι Αγρινιώτες είχαν προηγηθεί στο 31' με τον Φάρλεϊ Ρόσα, όμως οι Θεσσαλονικείς ανέτρεψαν την εις βάρος τους κατάσταση χάρη στα γκολ των Περόνε (53') και Μπαστακού (85').

Με αυτό το τρίποντο, η ομάδα του Σάββα Παντελίδη, κόντρα στα αμέτρητα προβλήματα του κλαμπ, έκανε ποδοσφαρικό «θαύμα» και εξασφάλισε την αγωνιστική της σωτηρία. Ωστόσο, η ΠΑΕ δεν πέρασε τη διαδικασία αδειοδότησης, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς παίκτες, ομάδες και το ΙΚΑ, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί εξωαγωνιστικά. Από αυτή την εξέλιξη, σώθηκε ο Λεβαδειακός.

H τότε ενδεκάδα του Σάββα Παντελίδη: Χουάντερσον, Σαραμαντάς, Αργυρόπουλος (46' Μπαστακός), Στάμου, Τζανετόπουλος, Ιντζόγλου, Αγγελόπουλος (46' Γροντής), Λεοζίνιο, Κούρος (74' Πασάς), Μοντέιρο, Περόνε