Ο Στεφάν Λανουά είχε αναφερθεί σε θερινό σεμινάριο της ΚΕΔ για φάσεις παρόμοιες με αυτή του Αντονίσε της Κηφισιάς κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Μεγάλη κουβέντα σήκωσε η φάση του πέναλτι του Παναθηναϊκού σε βάρος της Κηφισιάς για παράβαση στον Αντονίσε, με το οποίο έγινε το 2-1 για τους Πράσινους.

Ο λόγος είναι στον κανονισμό της IFAB που αναφέρει: «Όταν ένας παίκτης στερήσει στην αντίπαλη ομάδα ένα γκολ ή μια προφανή ευκαιρία για γκολ, διαπράττοντας μια χωρίς πρόθεση παράβαση παιξίματος της μπάλας με το χέρι κι ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι, ο παραβάτης παρατηρείται».

Ωστόσο, στο θερινό σεμινάριο της ΚΕΔ που πραγματοποιήθηκε στη Ξάνθη, ο Στεφάν Λανουά είχε δώσει βάρος στις συγκεκριμένες φάσεις, παρόμοιες με του παίκτη της Κηφισιάς. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής μίλησε για αυτό και η οδηγία ήταν ξεκάθαρη προς τους διαιτητές λέγοντας ότι όταν η μπάλα έχει πορεία προς την εστία και βρει το χέρι αμυνόμενου, έστω κι αν αυτό είναι ακούσιο, τότε πρέπει να σφυρίζεται πέναλτι.