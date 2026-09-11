Λανουά: Η οδηγία για παρόμοιες φάσεις με του Αντονίσε προς τους διαιτητές
Μεγάλη κουβέντα σήκωσε η φάση του πέναλτι του Παναθηναϊκού σε βάρος της Κηφισιάς για παράβαση στον Αντονίσε, με το οποίο έγινε το 2-1 για τους Πράσινους.
Ο λόγος είναι στον κανονισμό της IFAB που αναφέρει: «Όταν ένας παίκτης στερήσει στην αντίπαλη ομάδα ένα γκολ ή μια προφανή ευκαιρία για γκολ, διαπράττοντας μια χωρίς πρόθεση παράβαση παιξίματος της μπάλας με το χέρι κι ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι, ο παραβάτης παρατηρείται».
Ωστόσο, στο θερινό σεμινάριο της ΚΕΔ που πραγματοποιήθηκε στη Ξάνθη, ο Στεφάν Λανουά είχε δώσει βάρος στις συγκεκριμένες φάσεις, παρόμοιες με του παίκτη της Κηφισιάς. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής μίλησε για αυτό και η οδηγία ήταν ξεκάθαρη προς τους διαιτητές λέγοντας ότι όταν η μπάλα έχει πορεία προς την εστία και βρει το χέρι αμυνόμενου, έστω κι αν αυτό είναι ακούσιο, τότε πρέπει να σφυρίζεται πέναλτι.
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