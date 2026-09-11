Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ανακοίνωσε την πρώτη του αποστολή ως προπονητής του Ολυμπιακού ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΗ στο Φάληρο (12/9, 19:00).

Δυο μέρες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Ολυμπιακού από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των Πειραιωτών για τον αγώνα με τον Κυπελλούχο ΟΦΗ στο Φάληρο, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Mετά το τέλος της τελευταίας προπόνησης στο Ρέντη ο Βάσκος τεχνικός ανακοίνωσε την πρώτη του αποστολή ως κόουτς των Ερυθρόλευκων.

Ο νεοαποκτηθέντας Λίον Μπέιλι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού, όπως και ο Κλέιτον, ενώ διαθέσιμος είναι και ο Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος είχε πάθει ελαφριά θλάση στο ματς της προηγούμενης αγωνιστικής στην έδρα του Βόλου Elabet.

Τέλος, εκτός παραμένει ο τραυματίας Ρόκα.

H αποστολή του Ολυμπιακού

Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονσάλες, Κλέιτον