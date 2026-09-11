ΠΑΟΚ: Έχασε την πτήση και καθυστερεί η άφιξη του Μπανζά στην Ελλάδα
Μια αλλαγή προγράμματος προέκυψε στο θέμα της άφιξης του Σιμόν Μπανζά.
Ενώ ο 30χρονος Κονγκολέζος επιθετικός αναμενόταν να προσγειωθεί αυτή την ώρα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ενημέρωσε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ πως δεν πρόλαβε να επιβιβαστεί στην πτήση του για Θεσσαλονίκη. Έτσι, η άφιξή του για την ολοκλήρωση της μεταγραφής παίρνει ολιγόωρη παράταση.
Ο Δικέφαλος έχει συμφωνήσει με την Αλ Τζαζίρα για τον μονοετή δανεισμό του Αφρικανού φορ, με την οψιόν αγοράς να ορίζεται στα 4 εκατομμύρια ευρώ.
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