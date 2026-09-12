ΠΑΟΚ: Ο αντίκτυπος της παρουσίασης για το γήπεδο και όσα ακολουθούν

Η παρουσίαση που έχει προαναγγελθεί για την εξωτερική όψη της Νέας Τούμπα και η σημαντική εκκρεμμότητα για τον καθορισμό της συγχρηματοδότησης με την Πολιτεία.

Ο πρώτος αντίκτυπος από τη χθεσινή παρουσίαση του πλάνου για τη Νέα Τούμπα είναι θετικός. Το γεγονός ότι τέθηκαν συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα (έναρξη το 2027, ολοκλήρωση το 2030) αλλά και η ασφαλιστική δικλείδα πως η σημερινή Τούμπα παραμένει ανέγγιχτη μέχρι να βγει η κύρια άδεια δόμησης, έδωσαν μια πρώτη βάση συζήτησης. Ωστόσο, η εμπειρία από ανάλογα εγχειρήματα στην Ελλάδα κρατά τον κόσμο προσγειωμένο, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην υλοποίηση των σχεδίων και των μελετών.

Όπως προαναγγέλθηκε χθες από το συντονιστή του πρότζεκτ Δημήτρη Μουτσάκη σύντομα θα ακολουθήσουν δύο ακόμη σημαντικές παρουσιάσεις.

Στην πρώτη από αυτές, που εκτιμάται ότι θα γίνει σε μερικές εβδομάδες θα αποκαλυφθεί η εξωτερική όψη του νέου γηπέδου, με τον εκπρόσωπο του ΠΑΟΚ να αφήνει να εννοηθεί πως θα περιλαμβάνει και μια μεγάλη έκπληξη.

Η δεύτερη που θα είναι κομβική είναι αυτή στην οποία θα παρουσιαστεί το μοντέλο συγχρηματοδότησης του έργου από τον Ιβάν Σαββίδη και την Πολιτεία. Μετά τις αναφορές του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκης στη ΔΕΘ αναμένονται οι λεπτομέρειες για το πώς θα χρηματοδοτηθεί το έργο. Ο ακριβής μηχανισμός δεν έχει καθοριστεί ακόμα, όμως η θέση του Δικεφάλου είναι πως και στην περίπτωση της Νέας Τούμπας η στήριξη της Πολιτείας θα είναι αντίστοιχη με αυτή που δόθηκε στις υπόλοιπες ομάδες που κατασκεύασαν ή ανακαίνισαν τα γήπεδά τους.

