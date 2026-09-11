Παναθηναϊκός: Μπήκε ο Τσάπρας, ανεβαίνει ο Τσιριβέγια
Με ένα ευχάριστο νέο ολοκληρώθηκε η απογευματινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης», η οποία είναι η πρώτη μετά τον αγώνα με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ. Ο λόγος είναι η επιστροφή του Τριαντάφυλλου Τσάπρα σε φουλ ρυθμό προπόνηση για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του.
Παράλληλα, ο Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος επίσης επιστρέφει από τραυματισμό, ακολούθησε μέρος του προγράμματος και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να μπει και αυτός σε φουλ ρυθμούς.
Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί στην αναμέτρηση με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.
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