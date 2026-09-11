Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας ξεπέρασε τον τραυματισμό του και προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς ενόψει του Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός. Μέρος του προγράμματος ο Πέδρο Τσιριβέγια.

Με ένα ευχάριστο νέο ολοκληρώθηκε η απογευματινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καλαφάτης», η οποία είναι η πρώτη μετά τον αγώνα με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ. Ο λόγος είναι η επιστροφή του Τριαντάφυλλου Τσάπρα σε φουλ ρυθμό προπόνηση για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του.

Παράλληλα, ο Πέδρο Τσιριβέγια, ο οποίος επίσης επιστρέφει από τραυματισμό, ακολούθησε μέρος του προγράμματος και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να μπει και αυτός σε φουλ ρυθμούς.