Ο μεσοεπιθετικός του Ηρακλή, Γιορκ Μπαρσένας, πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, καθώς έκανε αρθροσκόπηση γόνατος για αποκατάσταση βλάβης στο μηνίσκο.

Ο Γιορκ Μπαρσένας ήταν από τους πρωταγωνιστές του Ηρακλή στη νίκη επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, η οποία ήταν και η πρώτη του Γηραιού στην επιστροφή του στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Παναμέζος εξτρέμ στο ντεμπούτο του με τα κυανόλευκα άνοιξε το σκορ για τους Θεσσαλονικείς στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», όμως έγινε αλλαγή στο ημίχρονο και λίγες μέρες μετά πέρασε την πόρτα του χειρουργείου.

Ο 32χρονος ακραίος επιθετικός έκανε αρθροσκόπηση γόνατος για αποκατάσταση βλάβης στο μηνίσκο και πλέον μπαίνει σε φάση αποκατάστασης, η οποία θα κρατήσει για περίπου ένα μήνα.

Η ενημέρωση του Ηρακλή

«Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας York Bàrcenas υποβλήθηκε σήμερα σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, αρθροσκόπηση γόνατος για αποκατάσταση βλάβης στο μηνίσκο. Αμεσα ξεκινά η περίοδος αποκατάστασης με την οικογένεια του Ηρακλή να του εύχεται περαστικά και γρήγορη επιστροφή στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις».