Superleague, η βαθμολογία: Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός στο +2 από Ολυμπιακό, +6 από τον ΠΑΟΚ και +7 από την ΑΕΚ!

Η εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ, του δίνει αέρα 2 βαθμών από τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ είναι στο +6 από τον ΠΑΟΚ και το +7 από την ΑΕΚ.

Η «πράσινη» νίκη στο Αθηναϊκό ντέρμπι του ΟΑΚΑ στέλνει εκ νέου μόνο πρώτο τον Παναθηναϊκό στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας διαφορά δύο βαθμών από τον 2ο Ολυμπιακό που το Σάββατο πήρε το τρίποντο... θρίλερ κόντρα στην Κηφισιά στη Λεωφόρο. Με την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα η ΑΕΚ... έπεσε στην 4η θέση και στο -7 από το Τριφύλλι, έχοντας όμως πάντα σε εκκρεμότητα την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο.

Εντός 4άδας και μάλιστα την 3η θέση βρέθηκε ξανά ο ΠΑΟΚ που νίκησε με δυσκολία τον Αστέρα Τρίπολης (2-1) και παράλληλα εκμεταλλεύτηκε τη συντριβή του Αρη στη Λιβαδειά από τον Λεβαδειακό (3-0) που βρήκε τα πρώτα του γκολ στη Superleague μετά από 9 αγωνιστικές. Σημαντικότατο διπλό για τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο (1-0 τον Παναιτωλικό) και πλέον βρίσκεται στο -1 από την πρώτη 4άδα.

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής

Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3

Λεβαδειακός – Αρης 3-0

Παναιτωλικός – ΟΦΗ 0-1

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-1

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-0

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Βόλος ELABET (6μμ)

Καλαμάτα – Ηρακλής (7.30μμ)



H Βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 24

2. Ολυμπιακός 22

3. ΠΑΟΚ 18

4. ΑΕΚ 17 (8 αγώνες)

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5. Άρης 16

6. ΟΦΗ 16

7. Κηφισιά 11

8. Καλαμάτα 10 (8 αγώνες)

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9. Ηρακλής 9 (8 αγώνες)

10. Παναιτωλικός 9

11.Αστέρας Τρίπολης 6

12.Λεβαδειακός 6

13. Ατρόμητος 2 (7 αγώνες)

14. Bόλος Elabet 0 (8 αγώνες)

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

Επόμενη αγωνιστική (10η)

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Βόλος ELABET – Κηφισιά (5μμ)

Αρης – Παναιτωλικός (7.30μμ)

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα (5μμ)

ΑΕΚ – Λεβαδειακός (5μμ)

Ηρακλής – Παναθηναϊκός (5.30μμ)

ΟΦΗ – Ατρόμητος (6.30μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)

