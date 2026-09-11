Ο Ετιέν Καμαρά συμπλήρωσε τρεις κάρτες σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος και θα χάσει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα AKTOR.

Ο Ετιέν Καμαρά έκανε εξαιρετικό παιχνίδι στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς στο ΟΑΚΑ, όμως είδε κίτρινη κάρτα, η οποία ήταν η τρίτη του σε ισάριθμα παιχνίδια πρωταθλήματος και συνεπώς θα πρέπει να μείνει εκτός σε ένα από τα επόμενα τέσσερα ματς της Stoiximan Super League.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε να στερηθεί των υπηρεσιών του Γάλλου χαφ, στο πιο... μακρινό χρονικά παιχνίδι, με αντίπαλο τον Αστέρα AKTOR στο Ολυμπιακό Στάδιο για την 7η αγωνιστική (18/10).

Ενδιάμεσα ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τον «συγκάτοικο» στην κορυφή της βαθμολογίας, Παναιτωλικό, ενώ θα φιλοξενηθεί από Καλαμάτα και Ολυμπιακό.