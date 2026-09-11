Ο Σωτήρης Μυκονίου γράφει για το πως ο Παναθηναϊκός αναδεικνύει συνεχώς νέους πρωταγωνιστές στα παιχνίδια του και εξηγεί με ποιον τρόπο η δουλειά του Νίστρουπ μπορεί να το πάει όλο αυτό ένα επίπεδο παραπάνω.

Ο Παναθηναϊκός έκανε δεύτερη σερί καλή εμφάνιση κόντρα στην Κηφισιά και επικράτησε με 3-1 στο ΟΑΚΑ στον εξ' αναβολής αγώνα για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Superleague, πιο δύσκολα απ' ότι δείχνει το τελικό σκορ, αλλά και πιο δύσκολα απ' ότι επίτασσε η εικόνα του στο χορτάρι.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ δεν είχε την εικόνα που θα ήθελε στο πρώτο μέρος, πέρα από ένα δεκάλεπτο που έκανε κάποιες μαζεμένες τελικές, με αποκορύφωμα μία τριπλή φάση που είχε. Ωστόσο στο δεύτερο μέρος, με το γρήγορο γκολ που πέτυχε, πήρε τα... πάνω της, κέρδισε και ο Λιβάι την αποβολή του Ζολιμπουά στο 63' και στη συνέχει ακολούθησε κατηφόρα, την οποία όμως δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί λόγω της αστοχίας και της ατυχίας της στην τελική προσπάθεια.

Οι «πράσινοι» στο καλό τους διάστημα είχαν δημιουργία, είχαν εμπνεύσεις κι έβγαλαν και συνεργασίες. Το κυρίαρχο στοιχείο που βοήθησε το «τριφύλλι» να βγάλει το πρόσωπο αυτό και στο χθεσινό παιχνίδι ήταν η ατομική ποιότητα και η προσωπικότητα που έβγαλαν ορισμένοι ποδοσφαιριστές του.

Ο Ταμπόρδα που είχε δύο δοκάρια, εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι για το 2-1, το οποίο και κέρδισε με δικό του σουτ ενώ είχε συνεχώς εμπνεύσεις που δημιουργούσαν προβλήματα στην άμυνα της Κηφισιάς κι έβγαλε πάθος και προσωπικότητα για ακόμη ένα παιχνίδι.

Ο Αντίνο έδειξε γιατί κόστισε τόσα χρήματα και γιατί υπήρχαν τόσες ομάδες που ήταν πρόθυμες να πληρώσουν για εκείνον, κάνοντας μία εκπληκτική ενέργεια στο πρώτο γκολ του «τριφυλλιού» κι άλλη μία αμέσως μετά ενώ ταυτόχρονα είχε τη συνηθισμένη του συνέπεια στο τακτικό κομμάτι.

Οι Καμαρά και Κάνγκουα έλυναν κι έδεναν στον χώρο του κέντρου μοιράζοντας σωστά το παιχνίδι, αποφεύγοντας τα λάθη στον βαθμό του δυνατού και παρουσιάζοντας δείγματα πως θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πολύ καλό δίδυμο.

Ο Καλάμπρια έδωσε τις μάχες του στην άμυνα ενώ έκανε τη σέντρα που έφερε το πέναλτι που κέρδισε ο Ταμπόρδα, αλλά την ασίστ στο τρίτο γκολ της ομάδας του, όταν έκανε το χαμηλό γύρισμα για τον επερχόμενο Ραστόντερ.

Ποιότητα τσεκ, χημεία και ομαδικές λειτουργίες loading

Ο Παναθηναϊκός στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο γέμισε το ρόστερ του με πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές ξοδεύοντας περισσότερα από 45 εκατ. ευρώ σ' ένα καλοκαίρι που δεν είχε προηγούμενο.

Οι τελευταίοι εξ' αυτών (Λούζα, Ουναΐ) ενσωματώνονται τώρα στην ομάδα και ο Τζέικομπ Νίστρουπ είναι εκείνος που πρέπει να βρει τον τρόπο να βάλει τα κομμάτια του παζλ στις σωστές θέσεις προκειμένου να εκμεταλλευτεί στο έπακρο την ποιότητα των ποδοσφαιριστών αυτών και να την ενισχύει ακόμη περισσότερο με τις λειτουργίες που θα αποκτήσει η ομάδα του, όταν εκείνοι βρουν χημεία μεταξύ τους και αφομοιώσουν το τακτικό πλάνο του προπονητή τους.

Ο Δανός τεχνικός προσπάθησε όλον αυτόν τον καιρό να διατηρήσει ίδια όσα περισσότερα κομμάτια της ομάδας μπορεί προκειμένου να αρχίσουν σιγά σιγά οι παίκτες του να αποκτούν καλύτερη σύνδεση. Ξεκίνησε από τον τερματοφύλακα, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο και τον αριστερό μπακ, αφού στη θέση του δεξιού μπακ υπήρξαν αρκετές αλλαγές λόγω των τραυματισμών, ύστερα με το δίδυμο των φορ (Τεττέη-Λιβάι) και τώρα το έκανε παρουσιάζοντας το ίδιο δίδυμο στο pivot για δεύτερο σερί ματς. Μην ξεχνάμε πως ο Κάνγκουα δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στα έξι ματς των προκριματικών.

Όταν ο προπονητής των «πράσινων» συμμάζεψε τα προβλήματα που είχε η ομάδα στη ανασταλτική λειτουργία και τα αμυντικά τρανζίσιον, το επόμενο θέμα που έκανε την εμφάνισή του ήταν η δημιουργία στην επίθεση. Εκείνος είπε σε μία συνέντευξη πως το δυσκολότερο κομμάτι στο ποδόσφαιρο είναι η επίθεση στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, κάτι που προς επίρρωσιν των λεγομένων του έχει αναφέρει και ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Για να διασπαστούν οι πολυπρόσωπες άμυνες, σαν κι αυτές που κατά κύριο λόγο θα αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα, χρειάζεται ατομική ποιότητα και συνεργασίες. Το «τριφύλλι» έβαλε πολύ από το πρώτο στην «παλέτα» του με τις μεταγραφές κι εκείνο που θέλει τώρα είναι ο Νίστρουπ να καλλιεργήσει αυτοματισμούς στο μυαλό των παικτών του για το κομμάτι αυτό, οι οποίοι θα τους δίνουν κι άλλες επιλογές.

Κάποιες απ' αυτές κάνουν που και που την εμφάνισή τους και τώρα, όμως προφανώς απαιτείται μεγαλύτερη συχνότητα, η οποία όμως είναι λογικό να χρειάζεται χρόνο για να δημιουργηθεί, αφού απαιτεί το χτίσιμο ισχυρών σχέσεων μεταξύ των παικτών, αυτό που λέμε λαϊκιστί να μάθουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου και καλή αφομοίωση του τακτικού πλάνου του προπονητή, που επίσης θέλει χρόνο.

Όσο ο Παναθηναϊκός κερδίζει και βελτιώνει παράλληλα την εικόνα του, έστω και κατά ένα μικρό κομμάτι κάθε φορά, ο Νίστρουπ εξασφαλίζει χρόνο για να συνεχίσει το έργο του με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ενώ βλέπει και την ομάδα του να γεμίζει με αυτοπεποίθηση, στοιχείο πολύ σημαντικό ποδόσφαιρο, αφού μπορεί να σε μπουστάρει σημαντικά.

Μπορεί και χωρίς τους φορ του

Στο χθεσινό παιχνίδι φάνηκε και κάτι ακόμη. Στα προηγούμενα παιχνίδια λέγαμε για το πόσο πολύ φαίνεται η αναβάθμιση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός στην επιθετική του γραμμή έχοντας πάρει πάρα πολλά γκολ ήδη από τους τέσσερις επιθετικούς του.

Χθες που οι δύο βασικοί, τούτη την περίοδο, Λιβάι και Τεττέη δεν μπόρεσαν να σκοράρουν και ήταν γενικά σε... ρηχά νερά, ο Ντέσερς ήταν εκτός λόγω της αχρείαστης αποβολής του στο ματς με τον ΠΑΟΚ και ο Ραστόντερ μπήκε στο φινάλε, βάζοντας απλώς το... κερασάκι στην τούρτα, οι «πράσινοι» έδειξαν πως μπορούν κι αλλιώς.

Γκολ από τον Κάνγκουα, που είναι ένας μέσος που ήρθε ακριβώς μ' αυτές τις περγαμηνές, δηλαδή ότι πατάει περιοχή και σκοράρει, δημιουργία από τον Αντίνο στο τέρμα του Αφρικανού, γκολ από τον Ταμπόρδα με πέναλτι, που αποκόμισε η ομάδα έπειτα από δική του προσπάθεια.

Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει χτίσει ένα ρόστερ που θα παίρνει γκολ από τις δύο βασικές γραμμές που ασχολούνται με το επιθετικό με μεγάλη συνέπεια.

Υ.Γ. Γενικά δεν μου αρέσει να γράφω και να μιλάω για τη διαιτησία, προτιμώ το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και θα κάνω μόνο μία πολύ μικρή αναφορά εδώ. Η φάση με το σουτ του Ταμπόρδα, που δεν φαίνεται αν η μπάλα πέρασε ή όχι τη γραμμή στα σίγουρα, είναι ο λόγος που η λίγκα επέλεξε να εγκρίνει την τοποθέτηση των Goal Line Cameras. Σκεφτείτε να είχε γίνει αυτό σε κανένα ντέρμπι στα Play Offs. Όσο για το πέναλτι, προφανώς και είναι δύσκολη φάση. Ωστόσο, από τα ριπλέι από πίσω φαίνεται η μπάλα να βρίσκει καθαρά πρώτα στο χέρι του Αντονίσε, επομένως ο κανονισμός αναφέρει πως είναι παράβαση γιατί μιλάμε για προφανή ευκαιρία για γκολ.