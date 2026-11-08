Ο Κρίστιαν Γιάκιτς τραυματίστηκε στο γόνατο στο 20ο λεπτό του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και έφυγε υποβασταζόμενος.

Άσχημο νέο για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο μέρος του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, καθώς ο Κρίστιαν Γιάκιτς αποχώρησε αναγκαστικά στο 20ο λεπτό.

Ο Κροάτης χαφ τραυματίστηκε στο γόνατο, δεν μπορούσε να συνεχίσει και βγήκε υποβασταζόμενος από τον αγωνιστικό χώρο. Ο διεθνής μέσος ήταν βουρκωμένος και συνεπώς υπάρχει ανησυχία για το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο θα ξεκαθαρίσει μετά τις εξετάσεις που θα κάνει.

Στη θέση του Γιάκιτς πέρασε στο 22ο λεπτό ο Τέιλορ, ως δεύτερος χαφ στο πλευρό του Ζαφείρη.