Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Η φάση που ζήτησε πέναλτι ο Δικέφαλος
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Στο 3' οι Θεσσαλονικείς ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Τικνιζιάν.
Ο ΠΑΟΚ στο 3' διαμαρτυρήθηκε για χέρι του Τικνιζιάν. Σε μονομαχία του Εντιαγέ με τον Έσε, η μπάλα από τον Αργεντινό μέσο του Ολυμπιακού βρήκε στο δεξί χέρι του Τικνιζιάν.
Ο Μαρτίνεθ έδειξε να συνεχιστεί το ματς, ενώ κι από το VAR δεν υπήρξε κάποια ειδοποίηση, προφανώς γιατί κρίθηκε ακούσιο
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