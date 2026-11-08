Στο 3' οι Θεσσαλονικείς ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Τικνιζιάν.

Ο ΠΑΟΚ στο 3' διαμαρτυρήθηκε για χέρι του Τικνιζιάν. Σε μονομαχία του Εντιαγέ με τον Έσε, η μπάλα από τον Αργεντινό μέσο του Ολυμπιακού βρήκε στο δεξί χέρι του Τικνιζιάν.

Ο Μαρτίνεθ έδειξε να συνεχιστεί το ματς, ενώ κι από το VAR δεν υπήρξε κάποια ειδοποίηση, προφανώς γιατί κρίθηκε ακούσιο

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