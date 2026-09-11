Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν αναμένεται να προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές κόντρα στον ΟΦΗ, όμως έχει ήδη δώσει το στίγμα του για την αγωνιστική φιλοσοφία που θέλει να περάσει σταδιακά στους «ερυθρόλευκους», μέσω ομιλιών τους παίκτες.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ γνωρίζει πολύ καλά πως δεν υπάρχει χρόνος για πειραματισμούς, αλλά ούτε και λόγος για βιαστικές κινήσεις. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη αγωνιστική και ψυχολογική συγκυρία, μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και τη γκέλα στο Πανθεσσαλικό, και ο νέος προπονητής του καλείται πρώτα απ’ όλα να επαναφέρει την ομάδα σε μια κατάσταση ηρεμίας και αγωνιστικής σταθερότητας.

Γι’ αυτό και απέναντι στον ΟΦΗ δεν αναμένονται θεαματικές αλλαγές, τουλάχιστον σε επίπεδο προσώπων. Ο Αλγκουαθίλ δεν έχει πρόθεση να ανατρέψει από την πρώτη στιγμή θεαματικά τις ισορροπίες στην ενδεκάδα, καθώς γνωρίζει ότι οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται ήδη στο βασικό rotation έχουν συγκεκριμένους αυτοματισμούς και ρόλους. Το πολύ-πολύ να δούμε τον Γκουστάβο Πουέρτα να παίρνει χρόνο συμμετοχής από το ξεκίνημα, από τη στιγμή που έχει πλέον συμπληρώσει δέκα ημέρες προπονήσεων μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Πέρα, όμως, από τις επιλογές της ενδεκάδας, ο Ισπανός τεχνικός έχει ήδη φροντίσει να περάσει στους παίκτες του ένα ξεκάθαρο μήνυμα: τώρα είναι η δική τους στιγμή να βγουν μπροστά. Ο Αλγκουαθίλ περιμένει από τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να βοηθήσουν την ομάδα να ξεπεράσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτή την περίεργη φάση.

Παράλληλα, τους έχει προετοιμάσει για το γεγονός ότι οι αλλαγές στο αγωνιστικό προφίλ του Ολυμπιακού δεν θα γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Σταδιακά θα επιχειρήσει να βάλει τις δικές του πινελιές στο τακτικό κομμάτι, με στόχο να δημιουργήσει μια ομάδα που θα έχει ένταση χωρίς την μπάλα, αλλά και συγκεκριμένες αρχές όταν αυτή βρίσκεται στα πόδια των «ερυθρόλευκων».

Η βασική κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: φουλ πρέσινγκ ψηλά και, παράλληλα, συνδυαστικό ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω. Το πρώτο στοιχείο, βέβαια, δεν είναι κάτι άγνωστο για τον Ολυμπιακό. Το ψηλό πρέσινγκ έχει δουλευτεί σε μεγάλο βαθμό επί εποχής Μεντιλίμπαρ και αποτελεί ήδη κομμάτι της αγωνιστικής ταυτότητας της ομάδας.

Εκεί που ο Αλγκουαθίλ θέλει να παρέμβει περισσότερο είναι στην ανάπτυξη. Η επιθυμία του είναι ο Ολυμπιακός να αποκτήσει μεγαλύτερη κυκλοφορία, καλύτερες συνεργασίες και περισσότερη υπομονή στην κατοχή, ώστε να μπορεί να προχωρά με οργανωμένο τρόπο από την πρώτη πάσα μέχρι την τελική δημιουργία.

Για να αλλάξει, όμως, πραγματικά πρόσωπο ο Ολυμπιακός σε αυτό το κομμάτι, απαιτείται χρόνος. Ο Αλγκουαθίλ το γνωρίζει και γι’ αυτό δεν πρόκειται να ζητήσει από τους παίκτες του να αλλάξουν μέσα σε λίγες ημέρες όσα έχουν μάθει και εφαρμόσει για μεγάλο διάστημα.

Η αρχή, λοιπόν, θα γίνει με μικρά βήματα. Πρώτα η αντίδραση, η ένταση και η επιστροφή στις νίκες. Και στη συνέχεια, όσο περνά ο χρόνος, η σταδιακή μετάβαση στον Ολυμπιακό που έχει στο μυαλό του ο Αλγκουαθίλ.