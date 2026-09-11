Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην ανανέωση του συμβολαίου για τέσσερις ποδοσφαιριστές της Β' ομάδας, ανάμεσα σε αυτούς και ο Χρήστος Φίλης.

Πέρα από τις προσθήκες, στον Ολυμπιακό προχωρούν και στο κομμάτι των ανανεώσεων καθώς... έδεσε τέσσερις παίκτες της Β' ομάδας με νέο συμβόλαιο.

Συγκεκριμένα, μιλάμε για τον Χρήστο Φίλη, τον Γιώργο Σιώζο, τον Απόστολο Μαρτίνη και τον Νίκο Αβραμούλη. Οι δύο πρώτοι έκαναν προετοιμασία με την πρώτη ομάδα και ο δεύτερος έχει πάρει χρόνο συμμετοχής στο Κύπελλο Ελλάδος ενώ οι άλλοι δύο ήταν βασικά στελέχη της Β' ομάδας την περσινή σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Διεύθυνση Ακαδημίας Ολυμπιακού ανακοινώνει την ανανέωση συμβολαίων ποδοσφαιριστών της ομάδας Κ23.

Το συμβόλαιό τους ανανέωσαν με τον σύλλογο οι Χρήστος Φίλης, Γιώργος Σιώζιος, Απόστολος Μαρτίνης, Νίκος Αβραμούλης.

Χρήστος Φίλης

Ημ. Γέννησης: 25 Ιουνίου 2007

Θέση: Μέσος

Ο Χρήστος Φίλης έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, έχοντας κατακτήσει τόσο με τους Έφηβους όσο και με τους Νέους του συλλόγου το πρωτάθλημα της Super League Κ17 και Κ19. Τη σεζόν 2025-26 πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό Κ23 στο πρωτάθλημα της Super League Κ23 και την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε επίσημο ματς στην αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας με την ΑΕΛ, ενώ είχε ακολουθήσει και το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της πρώτης ομάδας.

Γιώργος Σιώζιος

Ημ. Γέννησης: 11 Φεβρουαρίου 2009

Θέση: Αμυντικός

Βρίσκεται στην Ακαδημία του Ολυμπιακού από μικρή ηλικία και έχει καταφέρει να αγωνιστεί παρά τα 17 του χρόνια, στις διοργανώσεις Super League Κ15, Κ17, Κ19, αλλά και στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας Super League 2 πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στη φετινή πρεμιέρα του Ολυμπιακού Κ23 απέναντι στον ΠΑΟΚ Β’ στην Τούμπα, ενώ επίσης ήταν μέλος της καλοκαιρινής προετοιμασίας της πρώτης ομάδας.

Απόστολος Μαρτίνης

Ημ. Γέννησης: 8 Ιανουαρίου 2001

Θέση: Αμυντικός

Εξίσου ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνιζόταν από μικρή ηλικία στην Ακαδημία του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Άρη, Παναθηναϊκό Β’ και στη Μάλτα με την Hibernians FC. Το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε στον σύλλογο για τον Ολυμπιακό Κ23.

Νίκος Αβραμούλης

Ημ. Γέννησης: 6 Αυγούστου 2008

Θέση: Αμυντικός

Αποκτήθηκε από την Ακαδημία του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2025 από την Ακαδημία της ΑΕΛ και αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό Κ17, Ολυμπιακό Κ19 και πλέον είναι μέλος του Ολυμπιακού Κ23 και πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στις 09/09/26 στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ Β’ για το πρωτάθλημα της Super League 2».