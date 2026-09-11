Αποκάλυψη από Πορτογαλία για τον Ολυμπιακό!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta μία αποκάλυψη που μας έρχεται από την Πορτογαλία για το θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό.

Είναι κοινό μυστικό πως ο Ολυμπιακός μίλησε και με άλλους προπονητές για την αντικατάσταση του Μεντιλίμπαρ, μέχρι που κατέληξε στον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Με τον Μαρινάκη πολύ εύστοχα να λέει στους παίκτες της ομάδας του, «ήταν ένας από τους καλύτερους που μπορούσα να φέρω»-εύστοχα, πολύ απλά γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, ο Βάσκος ήταν από τους καλύτερους διαθέσιμους τεχνικούς για τον «κόκκινο» πάγκο.

Ποιος ήταν ένας από τους προπονητές με τους οποίους μίλησε ο Ολυμπιακός; Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο! Το αποκάλυψε ο ίδιος ο Πορτογάλος, σε συνέντευξη του χθες το βράδυ στην πατρίδα του. Μιλώντας στο Dazn ο Κονσεϊσάο απάντησε ως εξής στην ερώτηση αν έχει αυτό τον καιρό προτάσεις για να πάει να δουλέψει:

«Ναι, έχουν φτάσει πολλές προσφορές αυτούς τους δύο ή τρεις μήνες. Ακόμα και σήμερα, από έναν αραβικό σύλλογο, για παράδειγμα. Πριν από μια εβδομάδα, ήταν από έναν σύλλογο που άλλαξε προπονητή στην Ελλάδα . Υπήρξαν επίσης επαφές με έναν τουρκικό σύλλογο, ο οποίος δεν είναι ένας από τους λεγόμενους μεγάλους συλλόγους. Δεν είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις εκεί [γέλια]», αποκάλυψε.

Με την A Bola να κάνει την εύκολη…μετάφραση: «Ο τουρκικός σύλλογος για τον οποίο γίνεται λόγος θα είναι η Τραμπζονσπόρ , η ομάδα του Σαλάχ . Ο ελληνικός σύλλογος θα είναι ο Ολυμπιακός , ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα αυτή την Τετάρτη την άφιξη του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για να αντικαταστήσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ».

Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει η προσέγγιση που έκανε ο Ολυμπιακός στον Κονσεϊσάο, όπως ο ίδιος την δημοσιοποίησε-ο Πορτογάλος ήταν στον πάγκο της Μίλαν το πρώτο εξάμηνο του 2025 (παίρνοντας το Κύπελλο), με απόφαση του Μονκάδα, του νυν υπεύθυνου μεταγραφών του Ολυμπιακού, όταν αυτός ήταν τεχνικός διευθυντής στη Μίλαν…

Ένα κοινό σημείο του Κονσεϊσάο με τον Ιμανόλ; Και των δύο οι τελευταίες ομάδες ήταν από το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας! Του Ιμανόλ η Αλ Σαμπάμπ, από την οποία αποχώρησε τον Φεβρουάριο, του Κονσεϊσάο η Αλ Ιτιχάντ, από την οποία αποχώρησε τον Μάϊο.

Στα 51 χρόνια του ο Κονσεϊσάο έχει εργαστεί σε περισσότερες ομάδες, όπως στη Ναντ και τις πορτογαλικές Γκιμαράες, Μπράγκα και κυρίως την Πόρτο, με την οποία πήρε τρία πρωταθλήματα και τέσσερα Κύπελλα. Από την άλλη, ο 55χρονος Ιμανόλ είναι ένας προπονητής που έχει εργαστεί για μία σερί εξαετία στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης, μαζί με το αγγλικό, στο ισπανικό, έχοντας πάντοτε ψηλά στη βαθμολογία μία μικρομεσαία ομάδα όπως η Ρεάλ Σοσιεδάδ και οδηγώντας την συνεχώς στα Κύπελλα Ευρώπης (Γιουρόπα Λιγκ ιδίως, αλλά και Τσάμπιονς Λιγκ), με απολύτως αξιοπρεπή αποτελέσματα.

Και μην ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό: ο Ολυμπιακός είναι γεμάτος ισπανόφωνους (Έσε, Πουέρτα, Ρόκα, Γκαρθία, Ορτέγα, Σιπιόνι, Γκονζάλες), οπότε ο νέος προπονητής θα μπορεί να συνεννοείται απευθείας με όλους αυτούς τους παίκτες, ενώ αρκετά εύκολη θα είναι η συνεννόηση του και με τους Πορτογάλους (Τσικίνιο, Ζότα, Κάρμο, Ζέλσον, Σα, Κλέϊτον).

Μπορεί δε κάτι τέτοια πράγματα να φαίνονται λεπτομέρειες, αλλά μόνο τέτοιες δεν είναι για την ομαλή ένταξη ενός νέου προπονητή σε μία ομάδα.

Άσχετο: Αν πιστέψουμε την ισπανική πηγή orgullobiri, που ειδικεύεται στο ρεπορτάζ της Σεβίλλης, ο Ολυμπιακός την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου κτύπησε εκ νέου την πόρτα της ισπανικής ομάδας για τον Βάργκας, προσφέροντας 8 εκ. Ευρώ για την αγορά του Ελβετού διεθνή εξτρέμ. Κατά την ίδια πληροφορία, η Σεβίλλη αρνήθηκε την πρόταση επιμένοντας στις αρχικές απαιτήσεις της, των 15 εκ. Ευρώ. Λεπτομέρεια: Ο Βάργκας είναι ακόμη τραυματίας, στο γόνατο, εδώ κι ένα μήνα εκτός δράσης, έχοντας στην καινούργια σεζόν μόλις ένα 20λεπτο στα πόδια του, στην πρεμιέρα του ισπανικού πρωταθλήματος, στις 15 Αυγούστου.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ένας από τους (τέσσερις) βοηθούς του Ιμανόλ στον Ολυμπιακό, όπως προκύπτει από τη χώρα των Βάσκων, είναι ο Ιμπόν Πεναγκαρικάνο, 53χρονος, Βάσκος κι αυτός, από το Σαν Σεμπαστιάν, συνεργάτης του και στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, αλλά και στην Αλ Σαμπάμπ, σε ρόλο αναλυτή.

Κατά τα άλλα, η πρόσληψη του Ιμανόλ στον Ολυμπιακό αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί πολύ έντονα από προχθές το βράδυ τον ισπανικό Τύπο, από τα πιο μεγάλα, έως τα πιο μικρά Μέσα. Ιδίως φυσικά τα βάσκικα, με την ιστοσελίδα naiz να γράφει χαρακτηριστικά ότι, «η παρουσία του Ιμανόλ εγγυάται στον ελληνικό σύλλογο παρόμοιο προφίλ με του Μεντιλίμπαρ, αφού πρόκειται για δύο προπονητές με έντονο χαρακτήρα, που ξέρουν πώς να κάνουν τις ομάδες τους ανταγωνιστικές και που έχουν άφθονη εμπειρία, πέρα από τις διαφορές στις τακτικές προτάσεις».

Και την Diario Basco να σχολιάζει ότι, «ο Ιμανόλ έθεσε ήδη τον εαυτό του στη διάθεση της νέας ομάδας του, την οποία θα επιδιώξει να αξιοποιήσει στο έπακρο».

Για το τέλος ένα ιμότζι 👍