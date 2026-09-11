Πούλμαν βάζει η Καλαμάτα για το παιχνίδι κόντρα στον Βόλο Elabet (13/9), έτσι ώστε να διευκολύνει τους οπαδούς της Μαύρης Θύελλας.

Η Καλαμάτα έχει «ραντεβού» με τον Βόλο Elabet (13/9, 18:00, Live από το Gazzetta) για την τέταρτη στροφή του πρωταθλήματος. Η Μαύρη Θύελλα θα υποδεχτεί την ομάδα της Θεσσαλίας στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου, από τη στιγμή που ο Ατρόμητος αποδέχθηκε το σχετικό αίτημα.

Προκειμένου να διευκολύνει τους οπαδούς της η Μαύρη Θύελλα έβαλε πούλμαν όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση της:

«Η Μαύρη Θύελλα την Κυριακή (13/09) στις 18:00 θα αντιμετωπίσει τον Βόλο στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των φιλάθλων μας, με πρωτοβουλία του Προέδρου και μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Καλαμάτα, Γιώργου Πρασσά, θα διατεθούν πούλμαν, τα οποία θα μεταφέρουν δωρεάν μερίδα του κόσμου μας στην έδρα του αγώνα.

Για την εξασφάλιση θέσης στα πούλμαν, θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με το Πρακτορείο Penguin Travels & Tours μέσω τηλεφώνου (27210 80701). Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στα πούλμαν η κατοχή εισιτηρίου για τον αγώνα.

Όλοι δίπλα στη Μαύρη Θύελλα!».