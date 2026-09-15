Η Καλαμάτα με ανακοίνωσή της εξήγησε γιατί δεν δίνει εισιτήρια στον Παναθηναϊκό, αλλά και στην ΑΕΛ.

Η Καλαμάτα θα χρησιμοποιεί το γήπεδο της Νεάπολης ως έδρα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο γήπεδο της Παραλίας.

Η ομάδα της Μεσσηνίας, όπως είναι γνωστό, δεν θα δώσει εισιτήρια στον Παναθηναϊκό για τον κυριακάτικο αγώνα (19:30), αλλά και στην ΑΕΛ για το ματς Κυπέλλου της Πέμπτης (16:30). Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Καλαμάτα τόνισε ότι η επιθυμία της είναι να υπάρχουν αντίπαλοι οπαδοί στο γήπεδο, αλλά εξήγησε ότι δεν δίνει εισιτήρια για τη Νεάπολη, διότι αποτελεί συμβατική υποχρέωση.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η ΠΑΕ Καλαμάτα αισθάνεται την ανάγκη να ξεκαθαρίσει πλήρως την κατάσταση, προκειμένου να μην υπάρξει καμία απολύτως παρερμηνεία σχετικά με όσα ισχύουν στις εντός έδρας αναμετρήσεις της.

Μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και την επιστροφή στο σπίτι μας, η ομάδα μας θα αγωνίζεται ως γηπεδούχος στο γήπεδο της Νεάπολης. Πρόκειται για μια αναγκαστική συνθήκη, την οποία αντιμετωπίζουμε μέχρι να έχουμε ξανά διαθέσιμο το γήπεδο της Παραλίας.

Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι: η ΠΑΕ Καλαμάτα θέλει τους φιλάθλους όλων των ομάδων στο γήπεδο. Αυτό το ποδόσφαιρο πρεσβεύουμε και σε αυτό θέλουμε να συμμετέχουμε! Είναι άλλωστε πάγια τακτική της Μαύρης Θύελλας να ικανοποιεί τις ανάγκες του εκάστοτε αντιπάλου στο θέμα των εισιτηρίων, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός πως ουδέποτε έχουμε δώσει αρνητική απάντηση σε σχετικό αίτημα.

Παρόλα αυτά, όπως ενημερώσαμε στη σύσκεψη τόσο την ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και την ΠΑΕ ΑΕΛ, είμαστε υποχρεωμένοι να μην διαθέσουμε κερκίδα για τους φιλοξενούμενους. Δεν είναι δική μας επιλογή να συμβαίνει διαφορετικά. Στη σύμβαση που έχει υπογράψει η ΠΑΕ Καλαμάτα με τον Δήμο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι λειτουργίας του γηπέδου, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών. Ως εκ τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε στο ακέραιο τη συγκεκριμένη συμβατική δέσμευση.

Δεν πρόκειται, λοιπόν, για απόφαση που αφορά τη στάση της ΠΑΕ Καλαμάτα απέναντι στους φιλάθλους οποιασδήποτε ομάδας. Πρόκειται αποκλειστικά για συμβατική υποχρέωση που απορρέει από τη χρήση του γηπέδου.

Η Καλαμάτα σέβεται τον φίλαθλο κόσμο, ανεξαρτήτως χρώματος και ομάδας. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να αποκλείσουμε φιλάθλους και, εφόσον υπήρχε η δυνατότητα να φιλοξενούμε οργανωμένα και με ασφάλεια τους οπαδούς των αντιπάλων μας, θα το επιθυμούσαμε.

Η Καλαμάτα θέλει τον κόσμο στο γήπεδο, ανεξαρτήτως οπαδικής προτίμησης. Άλλωστε, το μόνο που μας χωρίζει είναι τα 90 λεπτά του αγώνα! Επιθυμία όλων μας και πρωτίστως του ιδιοκτήτη και μεγαλομετόχου μας, Γιώργου Πρασσά, είναι οι γεμάτες εξέδρες και το «χρώμα» στην κερκίδα.

Μόλις η αγαπημένη μας ομάδα επιστρέψει στο πραγματικό της σπίτι, η φιλοξενία κάθε φιλάθλου θα είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη».