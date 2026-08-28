Στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου θα διεξαχθεί το Καλαμάτα - Βόλος για την 4η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Super League (13/9).

Η Καλαμάτα βρήκε λύση για τη διεξαγωγή του ματς με τον Βόλο, τον οποίο θα υποδεχθεί στις 13 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Η Μαύρη Θύελλα θα χρησιμοποιήσει ως έδρα το Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου, από τη στιγμή που ο Ατρόμητος αποδέχθηκε το σχετικό αίτημα.

Οι Μεσσήνιοι στην 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος είχαν αγωνιστεί κόντρα στον Άρη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», καθώς τα έργα αναβάθμισης στο γήπεδο της Παραλίας βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

Στην επόμενη αγωνιστική από τον Βόλο (19/9), η Καλαμάτα παίζει εντός με τον Παναθηναϊκό, με το γήπεδο της Νεάπολης να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η ανακοίνωση της Λίγκας

«Σε συνέχεια της από 24.08.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, ο αγώνας Καλαμάτα-Βόλος, στο πλαίσιο της 4ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ορίζεται να διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, την Κυριακή 13/9/2026 και ώρα 18:00».