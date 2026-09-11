Με την επίθεση κλείνει, οι εσωτερικές συζητήσεις στον ΠΑΟΚ αφορούν την άμυνα. Η περίπτωση που εξετάζεται και το σενάριο μετατόπισης του Ελουστόντο.

Με την υπόθεση του Σιμόν Μπανζά να μπαίνει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της, το ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ μετατοπίζεται αμέσως στο αν θα υπάρξει και επόμενο χτύπημα στο μεταγραφικό παζάρι.

Στο τραπέζι περίπτωση στόπερ υψηλής αξίας ως ευκαιρία της αγοράς

Στους κόλπους του Δικεφάλου εξετάζεται σοβαρά η περίπτωση ενός κεντρικού αμυντικού με υψηλή χρηματιστηριακή αξία, ο οποίος θεωρείται ιδιαίτερη ευκαιρία υπό τις παρούσες συνθήκες της αγοράς. Η συγκεκριμένη υπόθεση προέκυψε τις τελευταίες ημέρες και έχει "δελεάσει"αρκετούς από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ που θεωρούν ότι αποτελεί ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.

Οι ενδοιασμοί και το σενάριο της αποσυμφόρησης

Από την άλλη υπάρχουν και ενδοιασμοί που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι ήδη για το κέντρο της άμυνας έχουν γίνει τρεις κινήσεις. Αν αποκτηθεί κι άλλος στόπερ, είναι ξεκάθαρο πως κάποια από τις μεταγραφές που έγιναν ήδη (Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Ντιέγκο Κόστα) ως ένα βαθμό θα....ακυρωθεί.

Μια λύση που συζητιέται για να μην υπάρξει συνωστισμός στην άμυνα —και παράλληλα να καλυφθεί το κενό πίσω από τον Τζόντζο Κένι— είναι να περάσει ο Ελουστόντο στο δεξί άκρο.

Αυτά είναι τα δεδομένα που ισχύουν αυτή την στιγμή στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ που έχει φέρει δυο ποδοσφαιριστές τις τελευταίες ημέρες – Ντιέγκο Κόστα, Γιάκιτς- και περιμένει σήμερα το απόγευμα και τον Σιμόν Μπανζά για να ενισχύσει με αυτόν την γραμμή κρούσης της ομάδας του.