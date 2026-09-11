Η βάσκικη σχολή έχει βγάλει πολλούς ποδοσφαιριστές που πλέον πρωταγωνιστούν στο υψηλό επίπεδο και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει κάθε λόγο να νιώθει περήφανος για αυτά τα παιδιά.

Το 2021, επί εποχές του κόβιντ, η Σοσιεδάδ έφτασε στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια, νικώντας στο βάσκικο ντέρμπι την Μπιλμπάο στον μεγάλο τελικό που έγινε χωρίς κόσμο λόγω της πανδημίας. Αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας ήταν ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, φτάνοντας στο πικ του στην παρουσία του στον σύλλογο.

Ο νυν προπονητής του Ολυμπιακού δεν κατέκτησε απλά έναν τίτλο αλλά το έκανε έχοντας ως βάση του παιδιά από τις ακαδημίες του κλαμπ, με τα οποία είχε συνεργαστεί και όταν ήταν ο ίδιος προπονητής στη Β' ομάδα της Σοσιεδάδ.

Ενδεικτικό είναι ότι από τους 15 παίκτες που έπαιξαν, οι δέκα προέρχονται από τη Χώρα των Βάσκων και τα οκτώ ήταν «παιδιά» από τις ακαδημίες της ισπανικής ομάδας.

Ο 55χρονος προπονητής είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει πολύ στο υλικό των ακαδημιών και μέσα από αυτό «έφτιαξε» και το δικό του όνομα. Και μέσα από αυτά είναι έτοιμος να χτίσει την επόμενη μέρα του Ολυμπιακού, όπως έκανε και ο Μεντιλίμπαρ μέσω του οποίου ήρθαν και οι σπουδαίες πωλήσεις των Τζολάκη, Μουζακίτη και Κωστούλα.

Ενδεικτικά, ο Αλγκουαθίλ πρόσφερε το επαγγελματικό ντεμπούτο σε περίπου 30 ποδοσφαιριστές που προήλθαν από τις ακαδημίες της Σοσιεδάδ, κάποιοι εξ αυτών είναι μέχρι και τώρα στο κλαμπ ή έχουν κάνει ένα μεγάλο βήμα σε μεγαλύτερη ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Μάρτιν Θουμπιμέντι έκανε ντεμπούτο με τον 55χρονο προπονητή στον πάγκο, ενώ το καλοκαίρι του 2025 πουλήθηκε αντί 70 εκατ. ευρώ στην Άρσεναλ. Αυτή τη στιγμή είναι το βασικό χαφ της Ισπανίας κατακτώντας το EURO και το Μουντιάλ.

Έπειτα, ο κάπτεν της Σοσιεδάδ αυτή τη στιγμή και επίσης κάτοχος EURO και Μουντιάλ με την Ισπανία. Ο λόγος για τον Μικέλ Οϊαρθάμπαλ. Εκείνος δεν είχε ντεμπουτάρει επί Αλγουαθίλ αλλά εξελίχθηκε στα χέρια του σε ηγέτη της ομάδας.

Βέβαια, ο Αλγκουαθίλ δεν ήταν προπονητής που έδινε χώρο και εμπιστοσύνη μόνο σε παιδιά των ακαδημιών αλλά και σε νεαρούς παίκτες που έφταναν στη Χώρα των Βάσκων ως hot projects όπως ήταν ο Μικέλ Μερίνο που το 2024 πωλήθηκε για 32 εκατ. ευρώ στην Άρσεναλ.

Ο Αλεξάντερ Ίσακ εξελίχθηκε σε elite επιθετικό από τα δικά του χέρια, ο Ρομπέν Λε Νορμάν επίσης αποκτήθηκε ως ένα παιδί 19 ετών από την Μπρεστ και έκανε το επόμενο βήμα στην Ατλέτικο Μαδρίτης αντί 40 εκατ. ευρώ. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν μεγαλουργήσει στα χέρια του και είτε είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη Σοσιεδάδ είτε έφεραν λεφτά στα ταμεία της ομάδας.

Πλέον, έχοντας αναλάβει τα ηνία στον Ολυμπιακό, ο Βάσκος προπονητής δεν θα κοιτάξει μόνο το διαθέσιμο υλικό που έχει στην πρώτη ομάδα αλλά και τις επιλογές που υπάρχουν στη Β' ομάδα ή στην Κ19 του συλλόγου προκειμένου να αξιολογήσει τα πρότζεκτ που έχει το κλαμπ.