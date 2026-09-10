Ολυμπιακός: Στη λίστα του ο Πορτογάλος φορ Παουλίνιο
Την ώρα που ο Μάουρο Ικάρντι παραμένει στην μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού υπάρχει και άλλο όνομα για τους Πειραιώτες ως προς τη γραμμή κρούσης τους. Ο λόγος για τον 33χρονο Παουλίνιο της Τολούκα, που είναι ψηλά στη λίστα των Πειραιωτών.
Διεθνής με τη χώρα του ο Παουλίνιο είναι κυρίως φορ. Παίζει και 2ος επιθετικός και εξτρέμ. Στην Τολούκα έχει 61 γκολ σε 89 αγώνες. Με τη Σπόρτινγκ έχει 53 γκολ σε 145 ματς και με τη Μπράγκα 63 τέρματα σε 153 αναμετρήσεις.
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