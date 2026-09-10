Ολυμπιακός: Στη λίστα του ο Πορτογάλος φορ Παουλίνιο

Ολυμπιακός: Στη λίστα του ο Πορτογάλος φορ Παουλίνιο

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός: Στη λίστα του ο Πορτογάλος φορ Παουλίνιο

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο έμπειρος Πορτογάλος Παουλίνιο, που αγωνίζεται στην ομάδα της Τουλούκα, είναι μέσα στη λίστα του Ολυμπιακού για την θέση του σέντερ φορ.

Την ώρα που ο Μάουρο Ικάρντι παραμένει στην μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού υπάρχει και άλλο όνομα για τους Πειραιώτες ως προς τη γραμμή κρούσης τους. Ο λόγος για τον 33χρονο Παουλίνιο της Τολούκα, που είναι ψηλά στη λίστα των Πειραιωτών.

Διεθνής με τη χώρα του ο Παουλίνιο είναι κυρίως φορ. Παίζει και 2ος επιθετικός και εξτρέμ. Στην Τολούκα έχει 61 γκολ σε 89 αγώνες. Με τη Σπόρτινγκ έχει 53 γκολ σε 145 ματς και με τη Μπράγκα 63 τέρματα σε 153 αναμετρήσεις.

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα