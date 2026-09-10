Χατζηγιοβάνης: ΟΦΗ - Περνάει ιατρικά και «τρέχει» να μπει στην τελευταία προπόνηση πριν τον Ολυμπιακό
Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη από την Ομόνοια στον ΟΦΗ. Ο διεθνής εξτρέμ βρίσκεται στο Ηράκλειο από το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9) και είναι στη διαδικασία να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Μόλις βγουν τα αποτελέσματα ο 29χρονος ακραίος επιθετικός θα υπογράψει το μονοετές συμβόλαιο του με τους Κρητικούς και θα ενεργοποιηθεί η συμφωνία των Κυπελλούχων Ελλάδας με τους πρωταθλητές Κύπρου.
Στόχος του Ομίλου είναι, εάν όλα έχουν πάει καλά με τις εξετάσεις, να υπογράψει ο Χατζηγιοβάνης ως την αυριανή προπόνηση (11/9, 12:00), η οποία θα είναι η τελευταία πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, και να πάρει μέρος στο πρόγραμμα, ώστε εφόσον κριθεί έτοιμος να συμπεριληφθεί στην αποστολή του Χρήστου Κόντη.
Προφανώς ο Χατζηγιοβάνης δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής και είναι σε αγωνιστικό ρυθμό, αφού μετράει ήδη φέτος 6 συμμετοχές σε προκριματικά Champions League, προκριματικά Europa League, στο πρωτάθλημα και στο Super Cup Κύπρου.
Προέρχεται από σεζόν με 39 εμφανίσεις, 5 γκολ και ισάριθμες ασίστ, στην οποία κατάφερε να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα Κύπρου. Με το εθνόσημο έχει 15 συμμετοχές.
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