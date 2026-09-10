O ΟΦΗ έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Ομόνοια για την απόκτηση του διεθνή Έλληνα εξτρέμ, Τάσου Χατζηγιοβάνη, ο οποίος μέσα στη μέρα (10/9) θα βρίσκεται σστο Ηράκλειο.

Παίκτης του ΟΦΗ πρέπει να θεωρείται ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Οι Κυπέλλουχοι Ελλάδας έφτασαν σε προφορική συμφωνία με την πρωταθλήτρια Κύπρου, Ομόνοια, για την απόκτηση του διεθνή εξτρέμ.

Ο 29χρονος Έλληνας ακραίος επιθετικός αναμένεται εντός της ημέρας (10/9) στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον είναι όλα καλά θα υπογράψει συμβόλαιο ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Ο Χρήστος Κόντης είχε ξεχωρίσει κάποιες περιπτώσεις winger ενόψει της αντικατάστασης του Τιάγκο Νους, τον ερχόμενο Ιανουάριο, αλλά κατέληξε στον Χατζηγιοβάννη για πολύ συγκεκριμένου λόγους που τον κάνουν απόλυτα «συμβατό» στην ομάδα.

Βρίσκεται σε εξαιρετική ποδοσφαιρική ηλικία, είναι Έλληνας και ταιριάζει πολύ στο γκρουπ των ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ και στη χημεία της ομάδας. Φυσικά, έχει συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν, τον Παναθηναϊκό, και τον πιστεύει πολύ ως ποδοσφαιριστή, αφού γνωρίζει άριστα τις ικανότητές του.

Προφανώς ο Χατζηγιοβάνης δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής και είναι σε απόλυτη ετοιμότητα αφού μετρά ήδη φέτος 6 συμμετοχές σε προκριματικά Champions League, προκριματικά Europa League, στο πρωτάθλημα και στο Super Cup Κύπρου.

Προέρχεται από σεζόν με 39 εμφανίσεις, 5 γκολ και ισάριθμες ασίστ, στην οποία κατάφερε να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα Κύπρου. Με το εθνόσημο έχει 15 συμμετοχές.