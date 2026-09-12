Ολυμπιακός και ΟΦΗ διασταυρώνουν τα ξίφη τους!

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της Super League.

Το κύριο θέμα στο στρατόπεδο των «ερυθρόλευκων» δεν είναι άλλο από την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός αποτέλεσε έναν από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του συλλόγου και η κατάκτηση του Conference League έχει γραφτεί με τα πιο χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου.

Οι Πειραιώτες έχουν φροντίσει ήδη για την επόμενη ημέρα, έχοντας καταλήξει στην επιλογή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Βάσκος τεχνικός αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να αναλάβει την ομάδα και θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση με την Γιαγκελόνια

Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνήθως οι παίκτες δίνουν το κάτι παραπάνω και είναι πιθανό να δούμε ένα παιχνίδι με ρυθμό και αρκετές φάσεις. Το Over 3.5 Γκολ προσφέρεται σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την πρώτη τους απώλεια στη Super League καθώς ήρθαν ισόπαλοι (1-1) εκτός έδρας με τον Βόλο. Το γεγονός που σημάδεψε την αναμέτρηση βέβαια ήταν ο τραυματισμός του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός θα απουσιάσει τουλάχιστον για τους επόμενους έξι μήνες και ο Ολυμπιακός είναι πιθανό να κινηθεί για την απόκτηση ενός φορ.

Από την άλλη, ο ΟΦΗ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή σεζόν και μετράει μόλις μία ήττα, αυτή από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Προέρχεται από μία νίκη με 3-0 στο Κύπελλο απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης ενώ έχει μπροστά του μία μεγάλη αναμέτρηση με τη Χοφενχάιμ για την πρεμιέρα του Europa League.

Οι Κρητικοί πηγαίνουν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ψάχνοντας την έκπληξη όμως η παράδοση δεν είναι με το μέρος τους. Έχουν γνωρίσει 18 σερί ήττες στο πρωτάθλημα χωρίς μάλιστα να έχουν σκοράρει στα τελευταία ματς. Το ενδεχόμενο να πετύχουν και οι δύο ομάδες γκολ βρίσκεται σε απόδοση 2.03 στη Novibet.

Τέλος, μέσα από περισσότερες από 800 διαθέσιμες αγορές ανά αγώνα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και στατιστικές επιλογές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Advertorial