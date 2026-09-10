Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Σιμόν Μπάνζα. Ο 30χρονος επιθετικός από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΠΑΟΚ προχωρά στην απόκτηση του Σιμόν Μπάνζα, έχοντας φτάσει σε συμφωνία για τον δανεισμό του 30χρονου επιθετικού από την Αλ Τζαζίρα, με τον διεθνή φορ από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη.

Ο Δικέφαλος κινήθηκε για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής του και κατέληξε στην περίπτωση του Μπάνζα, ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία από τα ευρωπαϊκά γήπεδα και έρχεται για να προσθέσει μία ακόμη λύση στην κορυφή της επίθεσης του Αλέσιο Λίσι.

Ο 30χρονος φορ (1,89 μ.) έχει περάσει από τη Λανς, τη Φαμαλικάο και την Μπράγκα, ενώ τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Τραμπζονσπόρ. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Αλ Τζαζίρα, η οποία δαπάνησε 8,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από την Μπράγκα, πριν ο ΠΑΟΚ φτάσει τώρα σε συμφωνία για τον δανεισμό του.

Με τη φανέλα της Μπράγκα πέτυχε 32 γκολ σε 59 συμμετοχές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, ενώ στην Τραμπζονσπόρ σημείωσε 19 γκολ σε 31 αγώνες της Süper Lig. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Αλ Τζαζίρα, από την οποία ο ΠΑΟΚ τον αποκτά τώρα με τη μορφή δανεισμού.

Ο Μπάνζα αναμένεται την Παρασκευή (11/9) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ.