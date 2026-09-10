Νέο σταθμό στην καριέρα του βρήκε ο Μίλος Πάντοβιτς, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα θα αγωνιστεί ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό στη Ζέλεζνιτσαρ.

Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε πως χάλασε το deal του Παναθηναϊκού με τη Γιαγκελόνια για τον Πάντοβιτς. Ωστόσο λίγες μέρες πριν κλείσει το μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού ένα νέο δημοσίευμα δίνει νέες πληροφορίες για το μέλλον του.

Πιο συγκεκριμένα ρεπορταζ της mozzartsport αναφέρει πως ο επιθετικός του Παναθηναϊκού που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με το Τριφύλλι θα αγωνιστεί στο υπόλοιπο της σεζόν με τη φανέλα της Ζέλεζνιτσαρ ως δανεικός.

Αν και είχε αρκετές προτάσεις από ομάδες της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας, αλλά και από την Κηφισιά, όλα δείχνουν πως θα επιστρέψει στη Σερβία για τη Ζέλεζνιτσαρ. Ο Μίλος Πάντοβιτς έψαχνε ομάδα, καθώς δεν υπολογιζόταν από τον Νίστρουπ στα πλάνα του Παναθηναϊκού.

Να θυμίσουμε όπως προαναγράφηκε πως ήταν μια «ανάσα» από τηγ Γιαγκελόνια και μάλιστα είχε παει στην Πολωνία και το Μπιάλιστοκ. Ωστόσο η μεταγραφή του 24χρονου δεν υλοποιήθηκε για λόγους που δεν έχει γίνουν γίνει γνωστοί. Με τη φανέλα των Πρασίνων ο Σέρβος έχει μετρήσει συνολικά 33 εμφανίσεις και έχει βρει το δρόμο για τα δίχτυα 2 φορές ενώ μοίρασε και ισάριθμες ασιστ.



