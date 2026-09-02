Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, η μεταγραφή του Πάντοβιτς στη Γιαγκελόνια δεν θα προχωήσει.

Ο Τόμας Βλόνταρσικ, που έβγαλε τη Τρίτη (02/09) την είδηση ότι ο Μίλος Πάντοβιτς θα καταλήξει στη Γιαγκελόνια, επανήλθε το πρωί της Τετάρτης (03/09) με νέα ενημέρωση, γνωστοποιώντας πως η μετακίνηση τελικά δεν θα προχωρήσει.

Ο Σέρβος επιθετικός θα πήγαινε στην πολωνική ομάδα ως δανεικός μέχρι το τέλος σεζόν, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Εκείνος έχει συμβόλαιο με τους «πράσινους» μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Τελικά, παρ' ότι ο 24χρονος μετέβη στην Πολωνία και το Μπιάλιστοκ, η μεταγραφή δεν υλοποιήθηκε για λόγους που δεν έχει γίνει γνωστοί μέχρι στιγμής κι έτσι θα αναγκαστεί να πάρει τον δρόμο της επιστροφής προς την Αθήνα.

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