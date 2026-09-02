Παναθηναϊκός: Χάλασε του Πάντοβιτς, επιστρέφει Αθήνα λένε οι Πολωνοί
Ο Τόμας Βλόνταρσικ, που έβγαλε τη Τρίτη (02/09) την είδηση ότι ο Μίλος Πάντοβιτς θα καταλήξει στη Γιαγκελόνια, επανήλθε το πρωί της Τετάρτης (03/09) με νέα ενημέρωση, γνωστοποιώντας πως η μετακίνηση τελικά δεν θα προχωρήσει.
Ο Σέρβος επιθετικός θα πήγαινε στην πολωνική ομάδα ως δανεικός μέχρι το τέλος σεζόν, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς. Εκείνος έχει συμβόλαιο με τους «πράσινους» μέχρι το καλοκαίρι του 2029.
Τελικά, παρ' ότι ο 24χρονος μετέβη στην Πολωνία και το Μπιάλιστοκ, η μεταγραφή δεν υλοποιήθηκε για λόγους που δεν έχει γίνει γνωστοί μέχρι στιγμής κι έτσι θα αναγκαστεί να πάρει τον δρόμο της επιστροφής προς την Αθήνα.
Μάθετε εδώ όλα τα μεταγραφικά νέα του Παναθηναϊκού
❌ Pantović był już w Białymstoku, ale do transferu nie dojdzie. 24-latek wraca dziś do Aten. @Meczykipl https://t.co/kf4e5uKIa5— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) September 2, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.