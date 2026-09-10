Superleague: Σύγκληση συνάντησης όλων των ΠΑΕ για κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών

Οι αποφάσεις από το σημερινό (10/9) διοικητικό συμβούλιο του αρμόδιου οργάνου της Superleague.

Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης είχε σήμερα (10/9) το Διοικητικό Συμβούλιο της Superleague, όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα και πάρθηκαν αποφάσεις.

Αρχικά, εγκρίθηκε ο ορισμός των αγώνων από την 5η έως και την 16η αγωνιστική, ενώ εγκρίθηκε η πρώτη επικαιροποίηση για άσκηση δικαιώματος αναβολής αγώνων πρωταθλήματων από ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη.

Τέλος, γνωστοποιήθηκε πως θα συγκληθεί συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Η ανακοίνωση:

Στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης, αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε τον ορισμό αγώνων 5ης έως και 16ης αγωνιστικής κανονικής περιόδου πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την πρώτη επικαιροποίηση του περιεχομένου, της διαδικασίας και των προϋποθέσεων άσκησης δικαιώματος αναβολής αγώνων του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (ανδρών) αγωνιστικής περιόδου 2026-27, υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συγκληθεί τις επόμενες ημέρες συνάντηση των ιδιοκτητών όλων των ΠΑΕ-Μελών της Super League, με θέμα τις επί της αρχής αποφάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, μέσω της συμμετοχής των ΠΑΕ-Μελών του Συνεταιρισμού σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης/ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων.