Τεττέη: «Παίξαμε με ψυχή από το 1ο λεπτό, κατί που δεν κάναμε με τον Ολυμπιακό»

Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη στον ΣΠΟΡ FM TV μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της πρωταθλήτριας ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.

O Ανδρέας Τεττέη «ξεκλείδωσε» το ντέρμπι με την ΑΕΚ για τον Παναθηναϊκό, καθώς άνοιξε το σκορ πριν τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού. Ο διεθνής επιθετικός στις δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM TV μετά το ματς στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του μπήκε με ψυχή, σε αντίθεση με το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη

«Ένιωσα πως έσφιξε το πόδι μου και δεν ήθελα να το ρισκάρω, για αυτό ζήτησα αλλαγή.

Δεν εχω σκοράρει ξανά πιο γρήγορα. Πέρυσι με τον Άρη είχα βάλει γκολ στα 27 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή μου, αλλά δεν έχω ξεκινήσει ξανά τόσο δυνατά.

Παίξαμε με μία από τις 4 μεγάλες ομάδες, μπήκαμε με ψυχή, αυτό που δεν κάναμε κόντρα στον Ολυμπιακό, από το πρώτο λεπτό.

Πιστεύω πως ο προπονητης μου έχει δώσει ρόλο που μπορώ να ανταπεξέλθω. Μου έχει δώσει ένας πιο ελεύθερο ρόλο που σχετικά μου αρέσει, να βγαίνω, να παίρνω πάλα και με τον καιρό θα γίνω καλύτερος.

Σίγουρα δείχνει πως είμαστε ανταγωνιστικοί. δεν πρέπει να πετάξουμε ψηλά, να μείνουμε προσγειωμένοι, καθε ματς ειναι 3 βαθμοί, κοιτάμε μπροστά και προχωράμε».