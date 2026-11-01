Τεττέη: «Παίξαμε με ψυχή από το 1ο λεπτό, κατί που δεν κάναμε με τον Ολυμπιακό»
O Ανδρέας Τεττέη «ξεκλείδωσε» το ντέρμπι με την ΑΕΚ για τον Παναθηναϊκό, καθώς άνοιξε το σκορ πριν τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού. Ο διεθνής επιθετικός στις δηλώσεις του στον ΣΠΟΡ FM TV μετά το ματς στάθηκε στο γεγονός πως η ομάδα του μπήκε με ψυχή, σε αντίθεση με το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.
Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη
«Ένιωσα πως έσφιξε το πόδι μου και δεν ήθελα να το ρισκάρω, για αυτό ζήτησα αλλαγή.
Δεν εχω σκοράρει ξανά πιο γρήγορα. Πέρυσι με τον Άρη είχα βάλει γκολ στα 27 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή μου, αλλά δεν έχω ξεκινήσει ξανά τόσο δυνατά.
Δείτε ΕπίσηςΝίστρουπ: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, κερδίσαμε την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα τους τελευταίους 15 μήνες»
Παίξαμε με μία από τις 4 μεγάλες ομάδες, μπήκαμε με ψυχή, αυτό που δεν κάναμε κόντρα στον Ολυμπιακό, από το πρώτο λεπτό.
Πιστεύω πως ο προπονητης μου έχει δώσει ρόλο που μπορώ να ανταπεξέλθω. Μου έχει δώσει ένας πιο ελεύθερο ρόλο που σχετικά μου αρέσει, να βγαίνω, να παίρνω πάλα και με τον καιρό θα γίνω καλύτερος.
Σίγουρα δείχνει πως είμαστε ανταγωνιστικοί. δεν πρέπει να πετάξουμε ψηλά, να μείνουμε προσγειωμένοι, καθε ματς ειναι 3 βαθμοί, κοιτάμε μπροστά και προχωράμε».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.