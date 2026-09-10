Galacticos by Elabet: «Αυτοί είναι οι πετυχημένοι προπονητές στην ιστορία του Ολυμπιακού»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αποτελεί τον αντικαταστάτη του στην τεχνική ηγεσία και στους Galacticos by Elabet υπήρξε ανάλυση γύρω από αυτή την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία.
Οι Κώστας Νικολακόπουλος, Παναγιώτης Δαλαταριώφ, Δημήτρης Τομαράς, Γιάννης Σερέτης και Νότης Χάλαρης κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερώτηση του Παύλου Κουστέρη για το αν ο Ισπανός προπονητής θεωρείται ως ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού με βάση τις κατακτήσεις.
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