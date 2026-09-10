Αλγκουαθίλ: «Ο Μεντιλίμπαρ ήταν σημείο αναφοράς για τον τρόπο που δουλεύει»

Τα ηνία του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Αλγκουαθίλ, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει συνδεθεί με τον Χοσε Λουις Μεντιλιμπαρ με έναν ιδιαίτερο τρόπο...

Παρελθόν αποτελεί εδώ και κάποιες ώρες ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον πάγκο του Ολυμπιακού, με τους Ερυθρόλευκους να ανακοινώνουν το διαζύγιο με τον προπονητή που έγραψε ιστορία στο Λιμάνι.

Οι Πειραιώτες βρήκαν στα μάτια του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ τον αντικαταστάτη του Βάσκου τεχνικού και μάλιστα υπάρχει μια ξεχωριστή ιστορία πίσω από αυτούς τους δύο άνδρες που έχουν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια ο ένας για τον άλλον.

Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω, πριν από περίπου τρία χρόνια και πιο συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2023. Τότε ο Αλγκουαθίλ ήταν στο τιμόνι της Ρεάλ Σοσιεδάδ και στης Σεβίλλης ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού. Τότε ο αντικαταστάτης του είχε στάξει μέλι για τον Μεντιλίμπαρ μετά την κατάκτηση του Europa League με την ομάδα της Ανδαλουσίας.

«Είναι λυπηρό που η αναγνώριση του έρχεται τώρα, μετά από όλα όσα έχει κάνει. Όταν βρισκόμασταν αντιμέτωποι μαζί του σε άλλες ομάδες, πάντα σας έλεγα ότι είναι σημείο αναφοράς για τον τρόπο που είναι και για τον τρόπο που δουλεύει. Τώρα μπορεί κάποιοι να εκπλήσσονται, αλλά όσοι τον γνωρίζουμε καλά ξέρουμε ότι είναι ένας σπουδαίος προπονητής, είτε έχει κατακτήσει τίτλους είτε όχι. Χαίρομαι πάρα πολύ για εκείνον και συγχαίρω τη Σεβίλλη που τον επέλεξε για αυτό το τελευταίο κομμάτι της σεζόν» είχε αναφέρει μεταξύ άλλων τότε.



Αν ανατρέξουμε και πιο παλιά θα βρούμε και άλλες τέτοιες δηλώσεις όπως το 2019, όπου είχε τονίσει μεταξύ άλλων: «Συγχαίρω τη Σεβίλλη, γιατί πέτυχε διάνα με τον Χοσέ Λουίς στο τέλος της σεζόν. Τους εύχομαι τα καλύτερα. Αύριο θα του δώσω τα συγχαρητήριά μου Είναι από τους καλύτερους προπονητές της La Liga . Οι ομάδες του Μεντιλίμπαρ και ο τρόπος που παίζει η Εϊμπάρ είναι απίστευτο. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στο πρωτάθλημα, στη La Liga, αναμφίβολα. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την Εϊμπάρ και την Μεντιλίμπαρ».