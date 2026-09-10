Πίσω στο 2020, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ «εξεράγη» στη συνέντευξη Τύπου μετά την κατάκτηση του Κόπα Ντελ Ρέι, φορώντας φανέλα της Σοσιεδάδ και τραγουδώντας σύνθημα.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο διάδοχος του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού, μετά την επισημοποίηση της αποχώρησης του δεύτερου, το βράδυ της Τρίτης (9/9).

Στα 55 του χρόνια ο άλλοτε τεχνικός της Ρεάλ Σοσιεδάδ αναλαμβάνει τους Πειραιώτες, με στόχο να.. γυρίσει σελίδα και να τους οδηγήσει ξανά σε κορυφές, έχοντας παρουσιάσει σπουδαίο έργο στην πατρίδα του και στο κορυφαίο επίπεδο της La Liga.

Ο Αλγκουαθίλ βρέθηκε στον πάγκο των «κυανόλευκων» μια επταετία, το διάστημα 2018-2025, όπου δίχως αμφιβολία η κορυφαία στιγμή του ήταν η κατάκτηση του Κόπα Ντελ Ρέι το 2020, στον τελικό με την Αθλέτικ Μπιλμπάο (1-0).

Αμέσως μετά την κατάκτηση του τροπαίου, ο Ισπανός τεχνικός βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου, όπου ήταν εμφανώς χαρούμενος αλλά δεν έμεινε εκεί. Με τον σύλλογο να παίρνει τίτλο έπειτα από 34 χρόνια, ο Αλγκουαθίλ έδειξε το... πάθος του. Αφού φόρεσε τη φανέλα της ομάδας και κράτησε ένα κασκόλ, σηκώθηκε και άρχισε να τραγουδά ένα σύνθημα της ομάδας, σε μια μοναδική σκηνή.