Οι οργανωμένοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έστειλαν το δικό τους μήνυμα μετά την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Παρελθόν από τον πάγκο του Ολυμπιακού αποτελεί από το βράδυ της Τρίτης (9/9) ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έπειτα από 2.5 χρόνια παρουσίας στους Πειραιώτες.

Ο Βάσκος τεχνικός κατόρθωσε κάτι πρωτοφανές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση του Conference League, τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο ελληνικού συλλόγου. Παράλληλα, πανηγύρισε ένα νταμπλ και το Σούπερ Καπ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανωμένοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, η Θύρα 7, έστειλαν το δικό τους μήνυμα για το... φινάλε του Μέντι, η αλήθεια είναι με μια λιτή λεζάντα που αναγράφει «ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΟΛΑ!».