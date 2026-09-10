Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Ολυμπιακού και οι Ισπανοί «σοκαρίστηκαν» με αυτή την απόφαση.

Μια σπουδαία σχέση έφτασε στο τέλος της το βράδυ της Τετάρτης (9/9), καθώς ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, 2.5 χρόνια μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Ο Βάσκος προπονητής έβαλε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου και του ελληνικού ποδοσφαίρου, αφού οδήγησε τους Πειραιώτες στην κατάκτηση του Conference League το 2024, ενώ κατέκτησε ακόμη ένα νταμπλ και ένα Σούπερ Καπ.

Όπως ήταν λογικό, η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου, με τα κορυφαία ισπανικά ΜΜΕ να... σοκάρονται με αυτή την εξέλιξη. Χαρακτηριστική άλλωστε είναι η αναφορά της As, που κάνει λόγο για «Μεγάλη έκπληξη στην Ελλάδα».

«Μια μεγάλη έκπληξη στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την Τετάρτη το τέλος της θητείας του Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ, ο οποίος είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027. Η απόφαση να χωρίσουν οι δρόμοι τους με τον Βάσκο προπονητή ελήφθη από τον ίδιο τον σύλλογο, ο οποίος προετοιμάζει επίσης την αποχώρηση του αθλητικού διευθυντή του, Ντάρκο Κοβάσεβιτς, τις επόμενες ώρες. Η ελληνική ομάδα θα υποβληθεί σε μια σημαντική αναμόρφωση, με επικεφαλής τον Αντόνιο Κορντόν, πρώην διευθυντή ποδοσφαίρου της Σεβίλλης. Ο Ιμανόλ Αλγκουασίλ θα είναι ο αντικαταστάτης του».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Mundo Deportivo, που κάνει λόγο για «μια κάπως αιφνιδιαστική απόφαση» από πλευράς Ολυμπιακού αναφορικά με τον Βάσκο. Από την άλλη, η Marca χαρακτηρίζει τον Μεντιλίμπαρ ως ένα από τα μεγαλύτερα είδωλα στην ιστορία των «ερυθρολεύκων».