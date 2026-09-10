Ολυμπιακός: Τα πλάνα από την πρώτη προπόνηση του Αλγκουαθίλ
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Έχοντας φέρει ήδη μαζί του τους νέους συνεργάτες του ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έπιασε ήδη δουλειά στον Ολυμπιακό.
Ο νέος Βάσκος προπονητής των Πειραιωτών έκανε το απόγευμα της Πέμπτης την πρώτη του προπόνηση στον Ολυμπιακό. Ήταν διαρκώς από πάνω από τους παίκτες μετέχοντας ακόμα και σε ασκήσεις. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει φέρει μαζί του και τους νέους συνεργάτες του. Μεταξύ αυτών είναι και ο αναλυτής Ιμπόν Πεναγκαρικάνο Ιτιουριόθ, που είναι συνεργάτης του εδώ και χρόνια.
@Photo credits: ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
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