Έχοντας φέρει ήδη μαζί του τους νέους συνεργάτες του ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έπιασε ήδη δουλειά στον Ολυμπιακό.

Ο νέος Βάσκος προπονητής των Πειραιωτών έκανε το απόγευμα της Πέμπτης την πρώτη του προπόνηση στον Ολυμπιακό. Ήταν διαρκώς από πάνω από τους παίκτες μετέχοντας ακόμα και σε ασκήσεις. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έχει φέρει μαζί του και τους νέους συνεργάτες του. Μεταξύ αυτών είναι και ο αναλυτής Ιμπόν Πεναγκαρικάνο Ιτιουριόθ, που είναι συνεργάτης του εδώ και χρόνια.