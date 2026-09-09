Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έρχεται στον Ολυμπιακό για ν' αφήσει το αποτύπωμά του, όπως έκανε και στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Από τον Βάσκο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σ' έναν άλλον Βάσκο, τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Ολυμπιακός είπε αντίο σε έναν προπονητή που αν μη τι άλλο έβαλε τη σφραγίδα του. Τον τεχνικό με τον οποίο πήρε το Conference League και πανηγύρισε το νταμπλ στα 100 χρόνια ιστορίας.

Τώρα τον διαδέχεται ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ Μπαρενετσέα, όπως είναι το πλήρες όνομα του νέου τεχνικού του Ολυμπιακού.

Η διαφορά τους, εκτός από την όποια προπονητική φιλοσοφία είναι 10 χρόνια. Ο Μεντιλίμπαρ γεννήθηκε στις 14/3/61. Ο Ιμανόλ γεννήθηκε στις 4/7/71 στο Όριο της χώρας των Βάσκων. Ο «Μέντι» γεννήθηκε στη Ζαλντιμπάρ. Οι δύο πόλεις βασκικές πόλεις απέχουν 47 χιλιόμετρα...

Δεξιός μπακ

Ο Ιμανόλ έκανε σπουδαία καριέρα. Πού αλλού; Στην αγαπημένη του Σοσιεδάδ. Συνολικά σε 9 σεζόν στη Σοσιεδάδ είχε 130 ματς, 7 γκολ και 1 ασίστ στη La Liga. Έπαιξε στη La Liga και με τη Βιγιαρεάλ, με την οποία μέτρησε 17 ματς και 1 γκολ. Αγωνίστηκε επίσης στις Μπούργος, Γιαέν, Σαν Σεμπαστιάν. Το 2003 σταμάτησε την ενεργό δράση και το 2014 ξεκίνησε να εργάζεται ως προπονητής. Αρχικά στην Ακαδημία της Σοσιεδάδ, όπου έμεινε για 4 χρόνια.

Ο Ιμανόλ ήταν δεξί μπακ και στην πρώτη ομάδα της Σοσιεδάδ προήχθη το καλοκαίρι του 1991. Σημείωσε το πρώτο του επαγγελματικό γκολ στις 20 Σεπτεμβρίου 1992, στη νίκη με 2-1 εκτός έδρας επί της Αλμπαθέτε. Τα τελευταία χρόνια δεν έπαιξε πολύ, διότι αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα τραυματισμών κι έφυγε από τον σύλλογο το 1998, αφού έπαιξε μόνο τέσσερις αγώνες στη διάρκεια της σεζόν.

Η προπονητική καριέρα

Στις 26 Ιουλίου 2011, ο Αλγκουασίλ ανέλαβε την ομάδα Νέων της Ρεάλ Σοσιεδάδ και με την άφιξη του Ντέιβιντ Μόγιες τον Νοέμβριο του 2014, μπήκε στο επιτελείο της πρώτης ομάδας. Στις 19 Μαρτίου 2018, αντικατέστησε τον Σακριστάν στο τιμόνι της ανδρικής ομάδας. Ο Ασιέρ Γκαριτάνο ανέλαβε τον ρόλο του προπονητή, αλλά τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους απολύθηκε και ο Ιμανόλ έγινε πρώτος προπονητής και πάλι.

Ο τίτλος και το κασκόλ

Ο Ιμανόλ οδήγησε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο πρώτο της τρόπαιο από το 1987. Στις 3 Απριλίου 2021 πήρε το Κύπελλο με νίκη με 1-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, γιόρτασε φορώντας μια φανέλα και ένα κασκόλ της ομάδας!

Στις 14 Νοεμβρίου 2022 επέκτεινε το συμβόλαιό του έως το 2025 και στις 17 Ιανουαρίου, με μια εντός έδρας νίκη με 1-0 επί της Μαγιόρκα στους 16 του κυπέλλου, έφτασε τις 100 νίκες για τη Ρεάλ σε 205 παιχνίδια. Ένα σερί εννέα νικών, ρεκόρ για τον σύλλογο, παράλληλα, έληξε στον επόμενο γύρο με μια ήττα με 1-0 από την Μπαρτσελόνα.

Τερμάτισε τέταρτος τη σεζόν 2022-23 και η ομάδα του εξασφάλισε τη συμμετοχή στο UEFA Champions League.

Η Αλ Σαμπάμπ

Στις 24 Απριλίου 2025 ανακοίνωσε ότι θα έφευγε από το στάδιο Ανοέτα, όπως και συνέβη και στις 3 Ιουλίου μετακόμισε στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας, αλλά αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026, λόγω της κακής πορείας της ομάδας.

Από τα 339 παιχνίδια στη Σοσιεδάδ, από τα 6,5 χρόνια, όπου ήταν καπετάνιος σε ομάδα της La Liga απέτυχε πλήρως σε 7,5 μήνες στην αραβική χερσόνησο. Είχε μόλις 24 ματς με την Αλ Σαμπάμπ με απολογισμό 6 νίκες, 7 ισοπαλίες, 11 ήττες και 29 γκολ υπέρ και 39 κατά. Τώρα έρχεται σε ένα μεγάλο λιμάνι. Για ν' αφήσει το αποτύπωμά του, όπως έκανε ένας άλλος Βάσκος, ο Μεντιλίμπαρ, όπως είχε κάνει και ο Βαλβέρδε.