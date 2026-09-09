Ο Ισπανός τεχνικός κατέκτησε συνολικά 4 τίτλους στον Ολυμπιακό έχοντας πάρει με τον σύλλογο ιστορικό νταμπλ, αυτό στα 100 χρόνια ζωής του.

The end of an era. Ελληνιστί τέλος εποχής για τον Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.

Έναν κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που από τις 11 Φεβρουαρίου του 2024 έως και στις 18 Μαΐου του 2025 κατάφερε να βρεθεί σε μία περίοπτη θέση στην ιστορία του club αλλά και ευρύτερα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήταν ξημερώματα της 30ής Μαΐου του 2024 όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 της Φιορεντίνα στον τελικό του Conference League και πήρε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της Ελλάδος σε συλλογικό επίπεδο και βέβαια τον πρώτο δικό του.



Ήταν 13 Απριλίου του 2025 όταν ο Ολυμπιακός νίκησε με το ίδιο σκορ την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τα Play Off 1-4 και εξασφάλισε μαθηματικά το Πρωτάθλημα της σεζόν που συμπλήρωσε τα 100 του χρόνια, το οποίο και του απονεμήθηκε μερικές ημέρες μετά (4/5).



Ηταν 17 Μαΐου του 2025 όταν ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ και πήρε το Κύπελλο Ελλάδος, κάτι που σήμαινε πώς το 2024/25 έφτασε στο νταμπλ. Έτσι ο Μεντιλίμπαρ πανηγύρισε με τον Ολυμπιακό Conference, Πρωτάθλημα και Κύπελλο σε μόλις 353 ημέρες! Σε αυτά προσθέστε και τον τίτλο του Super Cup τη σεζόν 2025-2026 μετά τη νίκη απέναντι στον ΟΦΗ με 3-0.



Ο Ισπανός κόουτς στον Ολυμπιακό πήρε το πρώτο του πρωτάθλημα σε συλλογικό επίπεδο πρώτης κατηγορίας, καθώς μέχρι πρότινος στο προσωπικό του παλμαρέ είχε στο σύνολο δύο ευρωπαϊκά (το Conference με τους «ερυθρόλευκους» το 2024 και το Europa το 2022/23 με τη Σεβίλλη) και ένα πρωτάθλημα της δεύτερης ισπανικής κατηγορίας με την Βαγιαδολίδ του 2006/07. Συνολικά κάθησε στον πάγκο του Ολυμπιακού σε 127 αγώνες έχοντας 79 νίκες, 28 ισοπαλίες και 20 ήττες με γκολ 227 υπέρ και 103 κατά.