Ολυμπιακός - μεταγραφές: Φαβορί για τον χαφ Ζαουάϊ σύμφωνα με γαλλικές πηγές
Ο Μαρκ Μεσεουνά, ρεπόρτερ της Parisien, μετέδωσε την πληροφορία για χαφ που πλησιάζει στον Ολυμπιακό. Ο λόγος για τον 21χρονο Ιβοριανό χαφ, Αλεξάντρ Ζαουάϊ, που ανήκει στη Μπαστιά. Ο Ολυμπιακός αναφέρεται ότι είναι στην pole position για τον παίκτη. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται για ένα ποσό στα 2 εκατ. ευρώ. Ο παίκτης έχει συμφωνήσει για 4ετές συμβόλαιο.
Ο συγκεκριμένος χαφ έχει 34 αγώνες με 2 γκολ και 2 ασίστ στη Μπαστιά. Έχει και 8 ματς με 1 γκολ και 1 ασίστ στη β' ομάδα της Μπαστιά.
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