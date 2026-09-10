Ο Πουέρτα με το... καλημέρα έδειξε την ποιότητά του στον Ολυμπιακό αλλά σε πρώτο πλάνο στη βραδιά της Πέμπτης ήταν η αποχώρηση Μεντιλίμπαρ. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Δεν ήταν εύκολες αυτές οι μέρες από αγωνιστικής πλευράς για τον Ολυμπιακό με το δεδομένο ότι έχει προηγηθεί το 1-1 με τον Βόλο ELABET για το Πρωτάθλημα της Stoiximan Super League 1. Όπως και να έχει ανεξάρτητα από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ελ Καμπί πάντα ένα στραβοπάτημα στο Πρωτάθλημα παίζει τον ρόλο του και επηρεάζει έξτρα. Ο Ολυμπιακός βοηθήθηκε από το 3-2 του Κυπέλλου με τον Βόλο ELABET υπό το πρίσμα ότι είδε αρκέτα νέα πρόσωπά του να κάνουν την διαφορά. Και αυτό έχει την έξτρα σημασία του ενόψει της δύσκολης συνέχειας, που θα έχει νέο πρόσωπο στον πάγκο: τον Βάσκο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Ο Ολυμπιακός έχει εντός έδρας τον ΟΦΗ και την Γιαγκελόνια. Κανένα εκ των 2 αυτών των παιχνιδιών δεν θα είναι εύκολο και οι Πειραιώτες είναι σε ένα σημείο όπου καλούνται να ανεβάσουν στροφές, να παίξουν πολύ καλύτερα, να γίνουν πιο ουσιαστικοί και φυσικά να πάρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Υπό αυτήν την έννοια και τα 2 αυτά ματς έχουν αξία διότι τα αποτελέσματα και οι πειστικές εμφανίσεις ανεβάζουν για τα καλά την ψυχολογία μίας ομάδας. Ο Ολυμπιακός σε ένα χρονικό σημείο που ακόμα μοντάρεται σε επίπεδο προσώπων και είχε νέες αφίξεις έως και στις προηγούμενες ημέρες και ενώ έχει και άλλους παίκτες που περιμένει την πλήρη προσαρμογή τους (Μπέιλι), τα χρειάζεται αυτά τα πολύ καλά αποτελέσματα. Και μετά από το καλοκαίρι που προηγήθηκε είναι και παιχνίδια που σε αυτήν την χρονική στιγμή μπορούν να φτιάξουν για τα καλά το αγωνιστικό κέφι του Ολυμπιακού ή να συμβεί το ακριβώς ανάποδο.

Ο Πουέρτα θα είναι ο παίκτης - κλειδί για τον άξονα και το last dance ενός τεράστιου προπονητή

Ο διεθνής Κολομβιανός μέσος του Ολυμπιακού, Γκουστάβο Πουέρτα, φανέρωσε εξαρχής την ποιότητά του αλλά και τις προοπτικές του. Όπως είπε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι παίκτης με καλές τοποθετήσεις και που βοήθησε πολύ στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Βόλο ELABET. Ο Πουέρτα είναι παίκτης που δείχνει ότι έχει την ικανότητα, την δυνατότητα και όλο το background και το... πακέτο για να είναι ο επόμενος στυλοβάτης του κέντρου του Ολυμπιακού.

Έχει την ηλικία, έχει τις παραστάσεις και διαφαίνεται ότι είναι ένας μέσος που θέλει πολύ να πετύχει και δεν φοβάται την πίεση ή τις πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Το ότι σκόραρε κιόλας με αυτό το... αλήτικο / λάτιν σκάψιμο της μπάλας τον βοήθησε και ως προς την ψυχολογία του. Ήταν άλλωστε ένα γκολ που το έβαλε μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού.

Βέβαια το θέμα της ημέρας το βράδυ της Πέμπτης ήταν το τέλος του κόουτς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Αυτό ήταν το Νο1 θέμα. Που μπήκε σε πρώτο πλάνο. Ήταν 11 Φλεβάρη του 2024 όταν ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναλάμβανε τον Ολυμπιακό. Ήταν ξημερώματα της 30ής Μαϊου της ίδιας σεζόν όταν μαζί με τους παίκτες του θα έγραφε την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία των Πειραιωτών με την κατάκτηση του Conference League.

Ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό ever για τον Ολυμπιακό και το πρώτο για ελληνική ομάδα στη χρονιά που οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν και τον τίτλο του Youth League, ήτοι του Champions League των Νέων. Ο Βάσκος προπονητής έγραψε σπουδαία ιστορία με τον Ολυμπιακό, κατακτώντας νταμπλ στα 100 του χρόνια και στο σύνολο 4 τίτλους.

Η συζήτηση για το ενδεχόμενο της αποχώρησής του είχε ξεκινήσει από πέρυσι, φούντωσε ξανά μετά τους αγώνες με τη Ναϊμέγκεν, τελικώς παρέμεινε 2 φορές στον πάγκο παρότι υπήρχαν οι πιθανότητες για το ανάποδο και αποχώρησε και επισήμως αργά το βράδυ της Πέμπτης κλείνοντας μία εποχή. Αυτό ήταν το last dance ενός τεράστιου προπονητή που ο σύλλογος και ο κόσμος πάντα θα τιμά και θα θυμάται. Και το ίδιο και εμείς μαζί του.