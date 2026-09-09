Ο Ολυμπιακός είχε κέρδη κυρίως σε επίπεδο προσώπων στο ματς Κυπέλλου με τον Βόλο ELABET και σε ένα διάστημα που προσπαθεί να αποδώσει πιο καλό ποδόσφαιρο. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Είναι από αυτα τα ματς που μπορεί στο τέλος να μένει μία συγκεκριμένη εικόνα αλλά δεν είναι αυτή που τα αποτυπώνει. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο υπέρ του 3-0 επί του Βόλου ELABET στο Κύπελλο και παίζοντας στο φαληρικό γήπεδο και θα μπορούσε ξεκάθαρα πάντα με βάση το τι ευκαιρίες είχε να βάλει άλλα 2 γκολ. Δεν το έπραξε και στο τέλος ή προς το τέλος είναι που δέχεται 2 γκολ, το ένα από τη δεξιά πλευρά όπου δεν μάρκαρε σωστά ο Σμαϊλοβιτς και το άλλο από την αριστερή όπου δεν πήγε καλά στον αντίπαλο του ο Τικνιζάν. Αφήνοντας στην άκρη το 3-2 ως σκορ τα οφέλη σε επίπεδο προσώπων δεν ήταν και λίγα. Πρώτον ξανά οι πιτσιρικάδες Κουτσογούλας και Φίλης. Βγάλανε φρεσκάδα, τεχνική και μεγάλη διάθεση και ήταν μέσα σε φάσεις (πχ από τα πόδια του Φίλη πηγαίνει η μπάλα στον Πέντερσεν στο 2-0). Δεύτερον ως μεγάλος πρωταγωνιστής παρότι έχασε 2 τετ α τετ ο Γκονζάλες.

Ο Μεξικανός σε αυτό το διάστημα όπου υπάρχει η δεδομένα τεράστια απώλεια του Ελ Καμπί χρειάζεται γκολ αυτοπεποίθησης και τα έβαλε. Σκόραρε δις με ωραίες κινήσεις και προσπάθειες και είχε και ασίστ στο 3-0 του Πουέρτα. Παίρνει πόντους έτσι και παράλληλα φτιάχνει για τα καλά την ψυχολογία του για τα δύσκολα που είναι μπροστά. Τρίτον και κυριότερο.

Ο Πουέρτα. Ο Κολομβιανός έβαλε φανταστικό γκολ. Γκολάρα με το σκάψιμο που έκανε και έχει κάνει ένα μεστό παιχνίδι. Παρότι ήταν το πρώτο του ματς έδινε με ασφάλεια τη μπάλα, ήθελε να αποφύγει το λάθος και αρκετές φορές φώναζε στους παίκτες του να παίξουν πιο κοντά ούτως ώστε να γίνονται περισσότερες και πιο καλές μεταβιβάσεις και προωθητικές μπαλιές. Ο Μουντιαλικός Πουέρτα, ο παίκτης των 20 εκατ. ευρώ, έδωσε με το «καλημέρα» πολύ καλά και δυνατά αγωνιστικά δείγματα γραφής. Είναι σαφές ότι θα δώσει πολλά περισσότερα στην συνέχεια και θα τον χρειαστεί για τα καλά ο Ολυμπιακός.

Η πολύτιμη απλότητα του Φορτούνη, τα πολύ καλά στοιχεία του Πέντερσεν και η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ

Μέσα στους Έλληνες που ξεχώρισαν προφανώς και βάζουμε τον Φορτούνη. Ο «Φόρτου» συνεχίζει να παίζει με αυτήν την πολύτιμη απλότητα του. Ψάχνει χώρους, παίζει με την μπάλα μπροστα, θα σεντράρει και θα σκεφτεί ένα σωρό τρόπους να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Ο τρόπος που αγωνίζεται πάντα συμβάλλει για τα καλά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, ασχετως εάν παίζει κάθετα ή όχι. Στο δε συγκεκριμένο παιχνίδι είχε την συμμετοχή του στο 3-0 σπάζοντας την μπάλα στον Γκονζάλες. Και βέβαια δύο πρόσωπα ακόμα. Ο Πέντερσεν με τα καλά του – έως και πολύ καλά – στοιχεία στο δημιουργικό και επιθετικό σκέλος και ενώ έφτιαξε το εξαιρετικό γκολ με κεφαλιά – ψαράκι του Γκονζάλες και η ο Γιάρεμτσουκ.

Μήνες μετά ο Ουκρανός παίζει ξανά για τον Ολυμπιακό και είχε ενέργειες στο παιχίδι που έδειξαν ότι ήθελε πολύ να επιστρέψει στα γήπεδα και θέλει να τα καταφέρει και αυτήν την φορά. Φάση – χαϊλαϊτ η κίνησή του με την πάσα στον Ζέλσον που για λίγο δεν σκόραρε. Ο Ολυμπιακός σε αυτό το διάστημα προσπαθεί να παίξει πιο καλό και ουσιαστικό ποδόσφαιρο. Θα χρειαστεί να το κάνει σε πιο μεγάλη κλίμακα ενώ έχει μετά μπροστα του τον ΟΦΗ εντός έδρας αλλά και την ομάδα της Γιαγκελόνια. Δύο παιχνίδια που δεν θα είναι εύκολα και φυσικά θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικά.