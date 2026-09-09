O 28χρονος Αφρικανός επιθετικός έχει πέσει πράγματι στο τραπέζι και εξετάζεται σοβαρά από τον Ολυμπιακό * Τι ζητούσε ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ το καλοκαίρι από διάφορους «μνηστήρες»

Το όνομα του Μάριους Μουαντιλματζί έχει πράγματι πέσει στο τραπέζι του Ολυμπιακού και δεν πρόκειται για μία ακόμη φημολογία που κυκλοφορεί στην αγορά. Ο υψηλόσωμος επιθετικός της Σαμσουνσπόρ εξετάζεται σοβαρά από τους «ερυθρόλευκους» για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης και αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που έχουν τραβήξει την προσοχή των ανθρώπων του συλλόγου.

Το σχετικό δημοσίευμα του Βέλγου δημοσιογράφου Σάσα Ταβολιέρι το πρωί της Τετάρτης (9/9) ήρθε να επιβεβαιώσει μία πληροφορία που υπάρχει στην αγορά. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, ο Ολυμπιακός έχει ήδη έρθει σε επαφή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, προκειμένου να διερευνήσει τις προθέσεις του και τις προϋποθέσεις μιας πιθανής συμφωνίας.

Ο 28χρονος φορ από το Τσαντ, με ύψος 1,90 μ., είναι ένας κλασικός δυναμικός σέντερ φορ, που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς στην αντίπαλη περιοχή. Διαθέτει δύναμη στις μονομαχίες, καλό παιχνίδι με την πλάτη στην εστία και ικανότητα να τελειώνει τις φάσεις μέσα στην περιοχή. Παρά το ύψος του, δεν είναι ένας στατικός φορ, καθώς μπορεί να κινηθεί και έξω από την περιοχή, να πιέσει την αντίπαλη άμυνα και να ανοίξει χώρους για τους συμπαίκτες του. Είναι, με λίγα λόγια, ένας επιθετικός που μπορεί να προσφέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με πιο κινητικούς φορ.

Την περασμένη σεζόν πραγματοποίησε 52 συμμετοχές με τη Σαμσουνσπόρ, σημειώνοντας 23 γκολ και μοιράζοντας 7 ασίστ σε περισσότερα από 3.500 λεπτά συμμετοχής. Πρόκειται, δηλαδή, για έναν επιθετικό με έντονη παρουσία στο σκοράρισμα και χαρακτηριστικά που μπορούν να προσφέρουν λύσεις στην επίθεση.

Υπάρχουν, ωστόσο, και αντικειμενικές δυσκολίες. Η σημαντικότερη αφορά το οικονομικό. Ο Μουαντιλματζί δεσμεύεται με τη Σαμσουνσπόρ μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και η τουρκική ομάδα δεν έχει καμία διάθεση να τον παραχωρήσει εύκολα. Αντιθέτως, ολόκληρο το καλοκαίρι έκανε μεγάλη προσπάθεια για να τον κρατήσει στο ρόστερ της και έως τις 9 Σεπτεμβρίου το έχει καταφέρει.

Οι πληροφορίες θέλουν τη Σαμσουνσπόρ να αξιώνει ένα ποσό που, μαζί με τα μπόνους, μπορεί να πλησιάσει τα 10 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για σημαντική επένδυση και ένα δεδομένο που ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ζυγίσει προσεκτικά.

Ο Μουαντιλματζί, πάντως, βλέπει θετικά την προοπτική του Πειραιά. Το ενδιαφέρον υπάρχει, η επικοινωνία έχει γίνει και η περίπτωση εξετάζεται. Το αν θα προχωρήσει, όμως, θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες.

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μάριους Μουαντιλματζί έχει βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αρκετών ομάδων το καλοκαίρι. Η Σαμσουνσπόρ έκανε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να τον κρατήσει στο ρόστερ της, καθώς είχε στα χέρια της προτάσεις από ομάδες εκτός Τουρκίας.

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, επίσημο ενδιαφέρον είχε εκδηλωθεί από συλλόγους της Ρωσίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Γαλλίας, ενώ το όνομα του 28χρονου φορ είχε συνδεθεί και με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ωστόσο, στην περίπτωση των Βάσκων δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ επίσημη πρόταση από τη Σαμσουνσπόρ.

Το ενδιαφέρον, πάντως, ήταν υπαρκτό και η τουρκική ομάδα είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν ήθελε να χάσει τον πρώτο σκόρερ της. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ είχε αναφέρει ότι ο σύλλογος δεν θα συζητούσε την πώλησή του για ποσό κάτω από τα 10 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει και το πόσο ψηλά αξιολογούν στην Τουρκία τον Μουαντιλματζί. Η υψηλότερη προσφορά που είχε γίνει γνωστή βρισκόταν κοντά στα 7 εκατ. ευρώ.

Επομένως, ο Ολυμπιακός γνωρίζει ότι δεν έχει απέναντί του μια εύκολη περίπτωση.