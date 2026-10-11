Οι Ελ Καμπί και Γιαζίτζι βρέθηκαν στο φαληρικό γήπεδο για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός με τον κόσμο να δείξει ξανά την αγάπη του για τον διεθνή φορ.

Έχοντας πατερίτσες ο Ελ Καμπί πάτησε ξανά στο χορτάρι του φαληρικού γηπέδου και για πρώτη φορά μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του. Ο διεθνής φορ του Ολυμπιακού βίωσε μεγάλη αποθέωση από τον κόσμο που τον χειροκρότησε θερμά και ενώ ο ίδιος χαιρετούσε με χαμόγελο τους φιλάθλους. Στο πλευρό του και συγκεκριμένα στον πάγκο του Ολυμπιακού βρέθηκε και ένας άλλος μεγάλος άτυχος - λόγω τραυματισμού - ο Γιουσούφ Γιαζίτζι.