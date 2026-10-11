Ολυμπιακός: Στο Καραϊσκάκη οι Ελ Καμπί - Γιατζίτζι, αποθέωση για τον Μαροκινό
Έχοντας πατερίτσες ο Ελ Καμπί πάτησε ξανά στο χορτάρι του φαληρικού γηπέδου και για πρώτη φορά μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του. Ο διεθνής φορ του Ολυμπιακού βίωσε μεγάλη αποθέωση από τον κόσμο που τον χειροκρότησε θερμά και ενώ ο ίδιος χαιρετούσε με χαμόγελο τους φιλάθλους. Στο πλευρό του και συγκεκριμένα στον πάγκο του Ολυμπιακού βρέθηκε και ένας άλλος μεγάλος άτυχος - λόγω τραυματισμού - ο Γιουσούφ Γιαζίτζι.
🔴 Αποθέωση Ελ Καμπι https://t.co/h76MvlqUZo— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 11, 2026
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