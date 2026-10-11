Ολυμπιακός: Το πανό των οπαδών του με Άντζα και Κυργιάκο - Σε ποιο ντέρμπι του παρελθόντος αναφέρεται
Όλο το Καραϊσκάκη βάφτηκε στα χρώματα του Ολυμπιακού: στο κόκκινο και το λευκό. Ωστόσο υπήρξε μία φωτογραφία που ήταν σε πρώτο πλάνο στο κορεό που ανέβασε η Θύρα 7. Πρόκειται για φωτογραφία με το συμβάν ανάμεσα στον Άντζα και τον Κυργιάκο στο ντέρμπι Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στις 11 Μαΐου 2003. Δείχνει τον Άντζα να βρίσκεται πάνω από τον αντίπαλό του μετά από μία στιγμή μεγάλης έντασης μεταξύ των παικτών των 2 ομάδων και έπειτα από κόρνερ.
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