Το συμβάν ανάμεσα στον Άντζα και τον Κυργιάκο στο ντέρμπι Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στις 11 Μαΐου 2003 ήταν σε πρώτο πλάνο στο κορεό των οπαδών των Πειραιωτών.

Όλο το Καραϊσκάκη βάφτηκε στα χρώματα του Ολυμπιακού: στο κόκκινο και το λευκό. Ωστόσο υπήρξε μία φωτογραφία που ήταν σε πρώτο πλάνο στο κορεό που ανέβασε η Θύρα 7. Πρόκειται για φωτογραφία με το συμβάν ανάμεσα στον Άντζα και τον Κυργιάκο στο ντέρμπι Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού στις 11 Μαΐου 2003. Δείχνει τον Άντζα να βρίσκεται πάνω από τον αντίπαλό του μετά από μία στιγμή μεγάλης έντασης μεταξύ των παικτών των 2 ομάδων και έπειτα από κόρνερ.