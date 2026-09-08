Στην απόκτηση του Αλιού Μπάτζι προχώρησε ο Λεβαδειακός καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου φορ που έμεινε ελεύθερος από τη Σίβασπορ.

Σε μία σημαντική προσθήκη για την επιθετική γραμμή προχώρησε ο Λεβαδειακός καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλιού Μπάτζι που είχε μείνει ελεύθερος από την τουρκική Σίβασπορ.

Ο 28χρονος φορ μέτρησε 4 γκολ σε 22 συμμετοχές στην Τουρκία σε όλες τις διοργανώσεις ενώ έχει αγωνιστεί με τα χρώματα της Μπορντό, της Ραπίντ Βιέννης, της Αμιέν, της Γκαζιαντέμπ και της Ανκαραγκούτσου.

Αποκορύφωμα της καριέρας του ήταν η παρουσία του στην Τζουργκάντεν όπου πέτυχε 15 γκολ σε 54 εμφανίσεις αλλά και στην Αμιέν που είχε 14 τέρματα σε 34 παιχνίδια. Τέλος, είχε σκοράρει 13 φορές σε 21 παιχνίδια με την Κ21 της Σενεγάλης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Σενεγαλέζου επιθετικού Αλιού Μπάτζι.

Γεννημένος στις 10/10/1997 στο Ziguinchor, ξεκίνησε την καριέρα του από την Κάζα Σπορτς της πατρίδας του και ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2017 για τη σουηδική Τζουργκάρντεν, στην οποία αγωνίστηκε για δύο χρόνια (15 γκολ, 4 ασίστ).

Οι εμφανίσεις του στη Σουηδία τον οδήγησαν στη μεταγραφή του σε ένα από τα ιστορικότερα κλαμπ της Αυστρίας, την Ραπίντ Βιένης κι από εκεί σε μία νέα σημαντική μεταγραφή στον κορυφαίο σύλλογο της Αιγύπτου, την Αλ Αχλί.

Το 2021 επέστρεψε στην Ευρώπη για την τουρκική Ανκαραγκουτσού κι έπειτα στην Αμιάν, η οποία προχώρησε στην αγορά του. Η παρουσία του στον γαλλικό σύλλογο όπου πέτυχε 14 γκολ (3 ασίστ) έφερε ακόμα μία σημαντική μεταγραφή, αυτή τη φορά στην Μπορντό, με την οποία μέτρησε 47 συμμετοχές (5 γκολ, 4 ασίστ) σε δύο χρόνια.

Ακολούθησαν η τουρκική Γκαζιαντέπ, ο Ερυθρός Αστέρας στην Σερβία και πέρυσι επέστρεψε στην Τουρκία για την Σίβασπορ, κάνοντας μία γεμάτη χρονιά με 22 συμμετοχές, 4 γκολ και 1 ασίστ. Στην επαγγελματική καριέρα του έχει πετύχει συνολικά 74 τέρματα (29 ασίστ) σε 291 παρουσίες.

Ακόμη, έχει υπάρξει 21 φορές διεθνής με την εθνική U20 της Σενεγάλης, πετυχαίνοντας 13 τέρματα.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες!»