Στη διάθεση των φίλων του Παναθηναϊκού είναι τα εισιτήρια με Κηφισιά και Παναιτωλικό.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι ενθουσιασμένος με το καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα και τις προκρίσεις στην Ευρώπη και δείχνει διάθεση να στηρίξει δυναμικά την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Η ΠΑΕ έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τα ματς με Κηφισιά και Παναιτωλικό κι αναμένεται έντονη παρουσία των φίλων του τριφυλλιού. Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τους αγώνες Παναθηναϊκός – Κηφισιά (10/09, 21:15, εξ αναβολής 1η αγωνιστική) και Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (13/09, 21:30, 4η αγωνιστική).

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

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Αναλυτικά οι Θύρες και οι τιμές για την αναμέτρηση με την Κηφισιά:

Θύρες - Τελική τιμή

Τελική τιμή

1/ 17 / 19 / 35 - 15 €

3 / 15 / 21/33 - 20 €

5 / 13 / 23 / 31 - 25 €

7 / 11 - 35 €

9 - 45 €

29 60 €

P1 / P2 155 €

Αναλυτικά οι Θύρες και οι τιμές για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό:

Θύρες - Τελική τιμή

1/ 17 / 35 - 15 €

3 / 15 /33 - 20 €

5 / 13 / 23 / 31- 25 €

7 / 11 - 35 €

9 - 45 €

29 - 60 €

P1 / P2 - 155 €

Στις παραπάνω τελικές τιμές περιλαμβάνεται η υποχρεωτική εισφορά ύψους 5 € υπέρ του Παναθηναϊκού Α.Ο., για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου του εισιτηρίου. Ως εκ τούτου, όσοι φίλαθλοι δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, παρακαλούνται να το πράξουν εγκαίρως.

Για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, διατίθενται εισιτήρια με 50% έκπτωση επί της αρχικής τιμής του εισιτηρίου (+ 5€ ενίσχυση Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού). Για την εφαρμογή της έκπτωσης απαιτείται η αποστολή του πιστοποιητικού ΚΕΠΑ στο [email protected].

Οδηγίες ταυτοποίησης εισιτηρίου



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ



NON GREEK RESIDENTS – GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στην εφαρμογή ή για περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο gov.gr Wallet, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα υποστήριξης:

https://support.gov.gr/guide/

Τα εισιτήρια των αγώνων του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της Ticketmaster. Η αγορά εισιτηρίων από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κίνδυνο εξαπάτησης μέσω πλαστών ή μη έγκυρων εισιτηρίων.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο [email protected]».