Η απολαυστική ΑΕΚ και το μαγικό άγγιγμα του Μάγερ

Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για την εμφατική αντίδραση της ΑΕΚ με νοοτροπία πρωταθλήτριας και για τον μαέστρο Λόβρο Μάγερ.

Το ζητούμενο για την ΑΕΚ στο ματς με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν να βγάλει πραγματική αντίδραση μετά την γκέλα της περασμένης αγωνιστικής με την Κηφισιά. Να δείξει νοοτροπία πρωταθλήτριας και να επιστρέψει στις νίκες με πειστικό τρόπο, ειδικά όταν ακολουθεί η πρεμιέρα στον κόσμο των αστεριών, αυτόν του Champions League. Και η Ένωση εμφανίστηκε ακριβώς όπως ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς, μπαίνοντας στο γήπεδο με αποφασιστικότητα και απόλυτη προσήλωση ολοκληρώνοντας το σαββατόβραδο με πέντε γκολ σε μια όμορφη ποδοσφαιρική παράσταση.

Πολλές φορές πριν από μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση το μυαλό μπορεί να πάει παρακάτω, ωστόσο έπειτα από την εμφάνιση της περασμένης Κυριακής και την πρώτη απώλεια βαθμών οι κιτρινόμαυροι είχαν αντιληφθεί τι δεν έκαναν σωστά και είχαν κατανοήσει πώς θα έπρεπε να εμφανιστούν απέναντι στον Άρη. Οι παίκτες του Νίκολιτς ανταποκρίθηκαν απόλυτα σε αυτό που τους είχε ζητήσει ο Σέρβος τεχνικός και μπήκαν από το ξεκίνημα με στόχο να κυριαρχήσουν και να σκοράρουν. Το κατάφεραν και από εκεί και πέρα όλα πήραν τον δρόμο τους.

Μπορεί το δεύτερο γκολ να μην ήρθε στο πρώτο μέρος όπως θα ήταν το ιδανικό για την ΑΕΚ, ωστόσο από τη στιγμή που η Ένωση είχε τον απόλυτο έλεγχο φαινόταν πως όταν θα το έβρισκε θα τελείωνε ουσιαστικά και την υπόθεση. Ο κυνικός Μπάρναμπας Βάργκα που δεν χαρίζεται μπροστά έκανε δύο ευκαιρίες γκολ με την εκτελεστική δεινότητα που τον διακρίνει και από εκεί και πέρα ο Άρης κατέρρευσε με τον Δικέφαλο να είναι απολαυστικός σκοράροντας πέντε τέρματα.

Ο Ούγγρος φορ που είναι άκρως αποτελεσματικός στο ξεκίνημα της σεζόν επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του γκολτζή θα ήταν αδιαμφισβήτητα ο πολυτιμότερος παίκτης της ΑΕΚ αν δεν υπήρχε στο γήπεδο ο Λόβρο Μάγερ. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός ήταν ο μαέστρος της ομάδας του Νίκολιτς, αποτελώντας τον εγκέφαλο όλης της ανάπτυξης. Στον υβριδικό ρόλο που έχει, έπαιρνε την μπάλα συνεχώς στα πόδια του και άπλωνε τόσο ωραία το παιχνίδι δημιουργώντας επιφωνήματα στις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ήδη πριν από το χθεσινοβραδινό ματς είχε τέσσερις ασίστ και με τις δύο που μοίρασε χθες έφτασε τις έξι, κινώντας τα νήματα με τα μαγικά αγγίγματά του και δείχνοντας την φοβερή ποιότητα που έχει με την μπάλα στα πόδια. Όπως και η ΑΕΚ συνολικά, έτσι και αυτός ήταν σκέτη απόλαυση να τον βλέπεις εισπράττοντας το standing ovation τη στιγμή της αλλαγής του από όλο το γήπεδο.

Από κοντά και ο Ρότα με άψογη εμφάνιση ανασταλτικά στη δεξιά πλευρά, αλλά και όλη η αμυντική τετράδα που δεν επέτρεψε στον Άρη να απειλήσει ουσιαστικά, ενώ ο Γκατσίνοβιτς μπορεί να είχε κάποιες κακές αποφάσεις, όμως η κάθετη στον Μάγερ για να έρθει το πρώτο γκολ του Βάργκα και η ασίστ με τη σέντρα στο δεύτερο τέρμα του Ούγγρου επιθετικού ήταν καθοριστικές ενέργειες. Αλλά και αυτοί που μπήκαν ήταν έτοιμοι να δείξουν ότι είναι εδώ με τον Κοϊτά και τον Ζίνι να βρίσκουν δίχτυα.

Η ΑΕΚ παρουσίασε στο χορτάρι το ποδόσφαιρο που θέλει ο προπονητής της, έχοντας τη συγκέντρωση που έπρεπε και το ευρύ σκορ απέναντι στον Άρη την στέλνει πλέον για το πρώτο ματς της League Phase του Champions League το βράδυ της Τρίτης κόντρα στη ΛΑΣΚ με ενισχυμένη αυτοπεποίθηση. Θα είναι μια όμορφη ευρωπαϊκή βραδιά στης Φιλαδέλφειας τα μέρη για το ταξίδι στ' αστέρια που ξεκινάει...