Τώρα είναι... κακός ο Τσβάιερ; Απαράδεκτη και αδικαιολόγητη επιλογή Λανουά!

Ο Γιώργος Τσακίρης με αφορμή άλλη μια κάκιστη διαιτησία του Γερμανού στην Ελλάδα και απορεί με την επιλογή Λανουά να μας τον φέρνει ξανά και ξανά...

Ήταν 2 Φλεβάρη του 2025 όταν η ΑΕΚ φιλοξενούνταν από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και τελικά παρά την προσπάθεια της διαιτησίας εκείνης της βραδιάς, ακόμη μίας συγκεκριμένα εμετικής απέναντι στην Ένωση στο συγκεκριμένο γήπεδο τα τελευταία αρκετά χρόνια (πάνω από 10ετια πλέον), κατάφερε να πάρει τη νίκη με σκορ 1-2 με μεγάλο πρωταγωνιστή από τους ποδοσφαιριστές τον Έρικ Λαμέλα! Ωστόσο στην πραγματικότητα την παράσταση και το one man show δόθηκε από τον ρέφερι εκείνης της αναμέτρησης ο οποίος είχε αποδειχθεί ισχυρότερος αντίπαλος για τους κιτρινόμαυρους από τους γηπεδούχους. Πρόκειται φυσικά για τον Φέλιξ Τσβάιερ, τον τύπο που σφύριξε στο ΟΑΚΑ και πάλι ξεχώρισε, τούτη την φορά μαζί με τον VARίστα του, μιας και δεν υπέδειξε πέναλτι μαρς υπέρ του ΠΑΟΚ (δεν χρειαζόταν καν Var η φάση αφού η ανατροπή είναι ξεκάθαρη, δεύτερο πιο χαλαρό λάθος η υπόδειξη κόρνερ). Ωστόσο τις προθέσεις του ο Γερμανός ρέφερι τις φανερώνει πάντα στις πρώτες στιγμές και αποδεικνύει ότι επιθυμεί να πρωταγωνιστεί στην εξέλιξη του αγώνα.

Δεν θα το πάω φάση με φάση για το χθεσινό παιχνίδι όπου δεδομένα έπαιξε έδρα και Παναθηναϊκό, όποιος δεν το διαπίστωσε το κάνει σκοπίμως, μιας και στη μεγάλη εικόνα για μένα η ομάδα που ήταν καλύτερη και άξιζε να κερδίσει ήταν αυτή του Νίστρουπ! Με απασχολεί η απαράδεκτη επιλογή και επιμονή του Λανουά να μας φορτώνει τέτοια πρόσωπα που κάνουν σκόπιμα διαιτητικό ...νταλαβέρι στους αγώνες χωρίς να εννοώ ότι το κάνουν με τις διοικήσεις των ομάδων που ευνοούν. Ωστόσο έναν τύπο που έχει πρωταγωνιστήσει αρνητικά και έχει κάνει όργια σε παιχνίδια στην Ελλάδα καλό είναι να αποφεύγεις να τον ξαναφέρνεις στα μέρη μας, διότι σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι τέτοια, δεν θέλει πολύ να προκύψουν περίεργες και κακές σκέψεις. Από την άλλη μου κάνει εντύπωση που για τον ΠΑΟΚ τώρα είναι κακός ο Τσβάιερ και δεν του δίνουν το ελαφρυντικό όπως τότε στην Τούμπα με την ΑΕΚ πως "εντάξει έκανε ένα, δυο λαθάκια"!

Μια μη υπόδειξη πέναλτι στο 0-0 και αποβολή αντιπάλου, από τον Γερμανό περίεργο ρέφερι μια δεύτερη αποβολή παίκτη του ΠΑΟΚ, σε αγώνα που ολοκληρώθηκε με το οριακό 1-2 υπέρ της ΑΕΚ μέσα στην Θεσσαλονίκη, μαθημένη να κερδίζει (και) με κόντρα διαιτησία όπως και να παίρνει κούπες δίχως καμία συμμετοχή στο παρασκήνιο, αν μη τι άλλο όσο δεν το πάλεψε τότε η ομάδα του Λουτσέσκου, το προσπάθησε ο Φέλιξ Τσβάιερ για να γκελάρουν οι κιτρινόμαυροι. Να θυμίσω σε εκείνο το παιχνίδι στην Τούμπα υπάρχει η φάση με την αλητεία - χτύπημα του Βιετέσκα στον Πιερό. Πιο συγκεκριμένα στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης, ο αμυντικός του ΠΑΟΚ χτύπησε με αγκωνιά εκτός φάσης τον Φραντζί Πιερό μέσα στην περιοχή, ρέφερι και βοηθός πέταξαν... χαρταετό. Μάλιστα σε αντίθεση με το τι έκανε χθες στο ΟΑΚΑ ο VAR, τότε τον κάλεσε τον Τσβάιερ σε on-field review, ο Γερμανός όμως δεν... μάσησε και αρνήθηκε να καταλογίσει το καθαρό πέναλτι και την κόκκινη κάρτα, μιλάμε για έπος αλητείας διαιτησίας, στην εποχή του VAR.

Δεν ήταν μόνο αυτή η απόφαση όμως, να θυμίσω ότι σε αυτό το ματς ολοκλήρωσε κανονικά το παιχνίδι και ο Ότο, ο οποίος έχοντας κίτρινη κάρτα επιχείρησε... επέμβαση νεφρού χωρίς αναισθησία στον Χατζισαφί! Η φάση, δε, της μείωσης του σκορ από τον Μπάμπα, στο 52', ξεκινάει από χέρι με πρόθεση και ήταν ξεκάθαρο μάλιστα για όλους... Στην αντεπίθεση, συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ είχε βγει έπειτα από κοντρόλ με το χέρι του Τάισον λίγο έξω από την περιοχή του Κοτάρσκι. Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε με τη σκαριά του Ότο στον Χατζισαφί, σε μία κίνηση, που ήταν ακόμη και για απευθείας κόκκινη, με τον Τσβάιερ, ωστόσο, να μη δείχνει καν την κίτρινη κάρτα, που θα ήταν η δεύτερη και ο παίκτης του ΠΑΟΚ θα πήγαινε αποδυτήρια... Πραγματικά τι άλλο να κάνει ο Γερμανός ρέφερι; Σπαθιά να καταπιεί; Αν μπορούσε να σκοράρει θα το έκανε αλλά δεν ήθελα μάλλον να ...καρφωθεί το αγόρι (εδώ γελάμε)...

Ένας διαιτητής με εμπλοκή σε σκάνδαλο για στημένα παιχνίδια στην Γερμανία για να μη ξεχνιόμαστε και αρνητικός πρωταγωνιστής όποτε έχει επιλεχθεί να έρθει να σφυρίξει στην Ελλάδα, αλλά όσες φορές τον έχουν φωνάξει, γεγονός που σε κάνει καχύποπτο για την επιμονή της συγκεκριμένης επιλογής. Ειδικά από τον Λανουά και τη τωρινή ΚΕΔ όπου είχε εκδώσει ανακοίνωση τότε για το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ και τα αίσχη του στην οποία τονιζόταν πως από τύχη δεν υπήρξε αλλοίωση αποτελέσματος στο παιχνίδι! Συνιστά απαράδεκτη και αδικαιολόγητη επιλογή του Λανουά και ειδικά τόσο νωρίς στο πρωτάθλημα με τόσες σούπερ διαθέσιμες σφυρίχτρες να υπάρχουν για να έρθουν στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν και ενώ στην Ευρώπη εκτός από την Ιταλία ήταν μια αγωνιστική χωρίς μεγάλα ματς.

***Παρεμπιπτόντως και στον τελικό Κυπέλλου του 2019 δεν ήταν κακός για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΚ όταν έκλεισε τα μάτια σου πέναλτι χέρι μαρς του Κάνιας με το σκορ στο 0-0: για να μη ξεχνιόμαστε αν και σε τούτη τη χώρα το συνηθίζουμε και ξεχνάμε πώς δόθηκε δώρο μία κούπα σε μια συγκεκριμένη ομάδα...