Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε για τα εισιτήρια που θα πάρει στα εκτός έδρας ευρωπαϊκά του παιχνίδια. Η προτεραιότητα και η μοναδική προϋπόθεση.

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε τον αριθμό των εισιτηρίων που αναμένεται να λάβει σε κάθε ευρωπαϊκό εκτός έδρας παιχνίδι που θα δώσει στη φετινή League Stage του Europa League.

Οι Πειραιώτες θα λάβουν 3,5 χιλ. εισιτηρία για τον αγώνα με την Μαρσέιγ στη Μασσαλία, 1.750 για το παιχνίδι με την Τσέλιε στη Σλοβενία, 1.650 με το δεύτερο ματς του επί γαλλικού εδάφους με τη Ρεν και 1.500 για κείνο με την Τορένσε στην Πορτογαλία.

Αναφορικά με το τελευταίο παιχνίδι που αναφέραμε, είναι πολύ πιθανό οι «ερυθρόλευκοι» να πάρουν και αρκετά παραπάνω εισιτήρια αναλόγως πάντα και με τη ζήτηση που θα υπάρξει.

Σημειώνεται ότι σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια, προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας. Αφού εκπνεύσει γι' αυτούς η προθεσμία, θα μπορούν όλοι οι φίλαθλοι να προβούν σε αγορά εισιτηρίων, με την προϋπόθεση να έχουν στην κατοχή τους κάρτα φιλάθλου.